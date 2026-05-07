باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: عرضه بنزین ویژه در بورس انرژی از سال گذشته شروع شده و واردکنندگان به عنوان فروشنده و توزیعکنندگان به عنوان خریدار در بورس انرژی معاملات خود را انجام دادند.
در ادامه این مقام مسئول اظهار کرد: فکر میکنم همچنان این معاملات قابل ادامه باشد و تداوم پیدا خواهد کرد. انشاءالله امسال امیدواریم شاهد فعال شدن پالایشگاههای داخلی و عرضهکنندگان بنزین ویژه تولید داخل نیز در این بازار باشیم.