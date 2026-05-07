باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور سرزده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نشست نمایندگان اصناف و بازاریان کشور که با هدف بررسی آخرین وضعیت بازار، ارزیابی آثار اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین اتخاذ راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای کنترل تورم، مقابله با گرانی و جلوگیری از احتکار برگزار شده بود، شرکت کرد.
رئیسجمهور در این نشست، ضمن استماع دیدگاهها، دغدغهها و گزارشهای نمایندگان اصناف و فعالان بازار، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دولت، اصناف و شبکه توزیع کشور برای حفظ آرامش بازار و صیانت از معیشت مردم تأکید و دستورات و توصیههای مهمی در حوزه تنظیم بازار، مدیریت مصرف، پشتیبانی از تولید و مقابله با اخلالگران اقتصادی صادر کرد.
پزشکیان در ابتدای سخنان خود با ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان صنفی و بازاریان، آرامش و ثبات نسبی حاکم بر بازار کشور را حاصل همکاری، همراهی و مجاهدت اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: اگر این همکاری و همدلی وجود نداشت، دستیابی به سطح کنونی ثبات بازار در شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی امکانپذیر نبود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار اخیر خود با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای، رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، به تشریح فضای حاکم بر این دیدار و ابعاد شخصیتی، اخلاقی و مدیریتی ایشان پرداخت.
پزشکیان با بیان اینکه این دیدار در فضایی صمیمی برگزار شد و گفتوگوها نزدیک دو ساعت و نیم ادامه داشت، اظهار داشت: آنچه در این نشست بیش از هر موضوع دیگری برای بنده برجسته بود، نحوه مواجهه، نوع نگاه و شیوه برخورد متواضعانه و عمیقاً صمیمی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود؛ رویکردی که فضای گفتوگو را به محیطی مبتنی بر اعتماد، آرامش، همدلی و گفتوگوی بیواسطه تبدیل کرده بود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت تقویت انسجام، اعتماد و همدلی در سطوح مدیریتی کشور، تصریح کرد: وقتی عالیترین مقام کشور با چنین منش اخلاقی، تواضع و روحیه مردمی با مسئولان و افراد مواجه میشود، این رفتار بهصورت طبیعی میتواند الگویی برای نظام مدیریتی و اداری کشور نیز باشد؛ الگویی مبتنی بر مسئولیتپذیری، نزدیک بودن به مردم و شنیدن واقعی مسائل و مشکلات، همانطور که رهبر شهید و معظم انقلاب اسلامی در سیره و عمل خود به آن مقید بودند.
پزشکیان همچنین با تبیین نگاه خود نسبت به مفهوم مسئولیت در نظام اسلامی، اظهار داشت: مسئولیت و جایگاه اجرایی، نه امتیاز و برتری، بلکه بار سنگینتری از تعهد، پاسخگویی و خدمت به مردم است و هیچ مسئولی نباید جایگاه خود را دستاویزی برای فاصله گرفتن از مردم یا ایجاد تمایز میان خود و جامعه بداند.
رئیسجمهور افزود: مقام معظم رهبری نیز در این دیدار دقیقاً با چنین روحیهای حضور داشتند؛ روحیهای مبتنی بر سادگی، تواضع، صمیمیت و احترام متقابل که باعث میشد فضای گفتوگو کاملاً بیواسطه، صریح و همراه با احساس نزدیکی و اعتماد باشد.
پزشکیان تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی کشور و منطقه، وجود چنین رویکردی در عالیترین سطح حاکمیتی، میتواندث نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی، انسجام مدیریتی و افزایش امید و همدلی در جامعه ایفا کند.
رئیسجمهور در ادامه با تشریح شرایط دشوار کشور از ابتدای آغاز به کار دولت، به مجموعهای از فشارها و بحرانهای ترکیبی اشاره کرد و گفت: از نخستین روزهای فعالیت دولت، کشور با چالشها و فشارهای متعددی از جمله بحرانهای اقتصادی، جنگ تحمیلی، تلاش برای فعالسازی سازوکار موسوم به «اسنپبک» و همچنین ایجاد ناآرامیهای اجتماعی مواجه بوده است؛ اقداماتی که همگی در راستای یک هدف مشترک یعنی افزایش فشار اقتصادی، بیثباتسازی داخلی و تضعیف انسجام ملی طراحی شده بودند.
پزشکیان با اشاره به اهداف دشمنان در طراحی این فشارها، اظهار داشت: هدف نهایی آنان، ایجاد نارضایتی عمومی، کشاندن مردم به خیابانها، تضعیف ساختار حکمرانی و در نهایت تجزیه کشور بود، اما مردم ایران در کنار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، صحنه را به بهترین شکل مدیریت کردند و اجازه تحقق این سناریوها را ندادند.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به حملات صورتگرفته علیه مراکز انتظامی کشور در جریان جنگ اخیر، تصریح کرد: دشمنان در اقدامی ناجوانمردانه مراکزی را هدف قرار دادند که مأموریت اصلی آنها تأمین امنیت اجتماعی، حفظ نظم بازار و مقابله با تخلفات و سرقت بود و طراحان این حملات تصور میکردند که با ایجاد ناامنی و فشار اقتصادی، زمینه آشوبهای داخلی و فروپاشی کشور فراهم خواهد شد.
پزشکیان همچنین با انتقاد از مواضع برخی مقامات آمریکایی، اظهار داشت: برخی مقامات آمریکا آشکارا از تشدید فشار اقتصادی بر مردم ایران با هدف ایجاد نارضایتی سخن میگویند، در حالی که همین جریانها مدعی دفاع از حقوق بشر هستند.
رئیسجمهور با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در جریان جنگ اخیر افزود: در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، تورم و گرانی به اعتراضات گسترده منجر میشود، ملت ایران در شرایط جنگی و در برابر حجم وسیعی از حملات و فشارها، با انسجام، همراهی و همکاری از کشور حمایت کردند و نقشههای دشمنان را ناکام گذاشتند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، «مدیریت مصرف» را نخستین گام در مسیر عبور از بحرانها و حفظ پایداری اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: میزان مصرف برق در ایران حدود سه برابر میانگین مصرف در کشورهای اروپایی است و از همین رو اصلاح الگوی مصرف باید بهعنوان یک ضرورت ملی مورد توجه قرار گیرد.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت در حمایت از بخش تولید، تصریح کرد: اولویت قطعی دولت، جلوگیری از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی است و تحقق این هدف نیازمند کنترل مصارف غیرضروری در بخشهای خانگی و اداری است تا انرژی لازم برای استمرار فعالیت تولیدکنندگان تأمین شود.
پزشکیان در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود برای کاهش مصرف انرژی، اظهار داشت: تنها با اصلاح فنی موتور کولرهای آبی میتوان تا ۶۰ درصد در مصرف انرژی صرفهجویی کرد و در صورت استفاده از سایهبانهای مجهز به پنل خورشیدی بر روی کولرها، امکان صرفهجویی حدود ۸ هزار مگاوات برق فراهم میشود؛ ظرفیتی که میتواند بخش مهمی از ناترازی انرژی کشور را برطرف کند.
رئیسجمهور این اقدامات را نمونهای از مداخلات ساده، اما اثرگذار دانست که با مشارکت اصناف، مردم، بنگاههای اقتصادی و مجموعههای محلی قابل اجرا است و میتواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور ایفا کند.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر رویکرد دولت در تکیه بر ظرفیتهای مردمی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران دو مسیر پیش رو دارد؛ یا با اتکا به مردم و در کنار آنان ایستادگی کند، یا در برابر فشارها تسلیم شود، و انتخاب ملت و دولت ایران بدون تردید ایستادگی، مقاومت و حفظ عزت ملی است.
رئیس جمهور خطاب به مسئولان و مدیران اصناف کشور نیز بر ضرورت تقویت مدیریت منسجم در مجموعههای صنفی تأکید کرد و گفت: دولت از تمامی ظرفیتهای خود برای حمایت از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی استفاده خواهد کرد و در حوزههایی که با محدودیت مواجه هستیم، نیازمند همکاری، همفکری و مشارکت فعال شما برای تداوم مسیر توسعه، افزایش صادرات و تقویت ارزآوری کشور هستیم.
پزشکیان سپس خطاب به فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف حاضر در جلسه، بر نقش محوری بخش خصوصی، بازار و تشکلهای صنفی در مدیریت اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: فعالان هر صنف، بهترین کارشناسان حوزه تولید، کیفیت، توزیع و تنظیم بازار در همان بخش هستند و دولت باید نقش تسهیلگر و پشتیبان را ایفا کند.
رئیسجمهور با اشاره به سیاست دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تصریح کرد: وظیفه دولت، اصلاح مقررات، تسهیل فرآیندها و رفع موانع صادراتی است تا زمینه توسعه صادرات و افزایش ارزآوری کشور فراهم شود. با تقویت صادرات و افزایش توان تولید داخلی، امید دشمنان برای اعمال فشار اقتصادی و ایجاد نارضایتی در کشور به ناامیدی تبدیل خواهد شد.
پزشکیان همچنین از آمادهسازی زیرساختهای مرزی و اقدامات دولت برای حذف موانع صادراتی خبر داد و تأکید کرد: تیمهای اجرایی دولت آمادگی دارند با واگذاری بخشی از مسئولیتها به تشکلها و فعالان اقتصادی، روند تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی را تسهیل کنند.
رئیسجمهور در ادامه با اشاره به برخی محدودیتها و چالشهای ساختاری اقتصاد کشور، از جمله کسری بودجه، خاطرنشان کرد: باید واقعبینانه، بر اساس ظرفیتها و داشتههای کشور حرکت کنیم و در عین حال اجازه ندهیم فشارها و زیادهخواهیهای خارجی بر اراده ملت ایران اثر بگذارد.
پزشکیان تأکید کرد: اگر ملت ایران در برابر فشارها و زیادهخواهیها ایستادگی کند و دشمن را از تحقق اهداف خود ناامید سازد، دیگر طمعی نسبت به استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور نخواهند داشت.
رئیسجمهور با اشاره به یکی از مضامین قرآنی در دوران پس از رهایی بنیاسرائیل از سلطه فرعون، افزود: پس از نجات قوم حضرت موسی (ع)، برخی با افزایش سطح توقعات و نارضایتی از شرایط موجود، خواستار امکانات بیشتری شدند و خطاب الهی به آنان این بود که «آیا میخواهید آنچه را که برتر است با آنچه پستتر است معاوضه کنید؟»
پزشکیان با بیان اینکه افزایش توقعات غیرواقعبینانه و غفلت از مسیر عزت و استقلال، میتواند ملتها را مجدداً در معرض وابستگی و ضعف قرار دهد، تصریح کرد: دولت با همه توان برای ساختن ایران، حفظ عزت ملی و عبور از مشکلات تلاش خواهد کرد و در این مسیر، سختیها را با همراهی مردم، اصناف و فعالان اقتصادی پشت سر خواهد گذاشت.
رئیسجمهور تأکید کرد: با همدلی و مشارکت مردم و مجموعههای اقتصادی کشور، مسیر دشوار، اما پرافتخار پیشروی ملت ایران با قدرت ادامه خواهد یافت و جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد فشارها و توطئههای خارجی، ملت ایران را از مسیر پیشرفت، استقلال و عزت ملی بازدارد.
رئیسجمهور افزود: امروز نیز معتقدم همه اقشار جامعه، بهویژه فعالان اقتصادی، اصناف و مجموعههای مردمی، میتوانند با همین روحیه مسئولیتپذیری وارد میدان شوند.
پزشکیان تأکید کرد: اگر زمینه مشارکت واقعی و نقشآفرینی مردم و اصناف در تصمیمسازی و اجرا فراهم شود، جامعه به جای آنکه صرفاً نظارهگر مشکلات باشد، خود به بخشی از راهحل و مسیر عبور از چالشها تبدیل خواهد شد.
در ادامه این نشست و در تبیین رویکرد دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی و مدیریتی کشور، دکتر پزشکیان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج تدابیر اتخاذشده و همراهی اصناف و فعالان اقتصادی، اظهار داشت: با یاری خداوند و تداوم همکاری و همراهی مردم و مجموعههای صنفی، کشور با قدرت از شرایط و بحرانهای پیشرو عبور خواهد کرد.
رئیسجمهور سپس با اشاره به برخی چالشهای ساختاری در نظام اجرایی و مدیریتی کشور، تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی در نظام حکمرانی، نبود قاطعیت در برخی فرآیندهای تصمیمگیری و همچنین تداخل اختیارات میان بخشهای مختلف است که موجب کندی اجرای تصمیمات و افزایش بروکراسی میشود.
پزشکیان در همین راستا با تشریح سیاست دولت در حوزه تمرکززدایی، خاطرنشان کرد: دولت برای رفع این معضل، مسیر تفویض اختیار و واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران و مدیران استانی را در پیش گرفته است؛ چراکه توزیع محدود و قطرهچکانی قدرت اجرایی، مانع از تصمیمگیری سریع و مؤثر در شرایط حساس میشود.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه حتی در سطوح عالی مدیریتی کشور نیز تحقق اهداف نیازمند همافزایی و هماهنگی میان ارکان مختلف است، اظهار داشت: یکی از عوامل موفقیت کشور در مدیریت بحرانهای اخیر، همین تفویض اختیار به سطوح استانی و محلی بود؛ بهگونهای که استانداران و مدیران اجرایی در استانها توانستند بدون معطل ماندن در فرآیندهای پیچیده اداری تهران، تصمیمات لازم را در زمان مناسب اتخاذ و اجرا کنند.
پزشکیان در ادامه با اشاره به آمادگی دولت برای گسترش این رویکرد به حوزههای مردمی و صنفی، تصریح کرد: دولت آمادگی دارد بخشی از اختیارات اجرایی و مدیریتی را به اصناف، تشکلها و مجموعههای مردمی واگذار کند، مشروط بر آنکه اصل «مسئولیتپذیری، کارآمدی و پاسخگویی» در فرآیند عملکردها حاکم باشد. مدیریت کارآمد زمانی محقق میشود که در قبال اختیارات اعطاشده، مسئولیتپذیری، تحقق اهداف، کیفیت عملکرد و پاسخگویی نیز وجود داشته باشد و هر جا اختیار عمل وجود داشته باشد، امکان ایستادگی بر تعهدات و تحقق اهداف نیز فراهم خواهد شد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، «وحدت و انسجام ملی» را مهمترین سرمایه کشور در عبور از بحرانها دانست و اظهار داشت: امروز رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در همبستگی، وحدت کلمه و پرهیز از اختلافات داخلی نهفته است.
پزشکیان افزود: اگرچه نقدها و گلایههای متعددی وجود دارد، اما در شرایط کنونی حفظ انسجام ملی و جلوگیری از شکاف داخلی، اولویتی فراتر از هر اختلاف و انتقادی دارد؛ چراکه دشمنان دقیقاً بر ایجاد اختلاف و چنددستگی در داخل کشور تمرکز کردهاند.
رئیسجمهور تأکید کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران تا امروز توانسته در برابر فشارها، تهدیدها و جنگ ترکیبی ایستادگی کند، بخش مهمی از این موفقیت ناشی از همدلی و همراهی مردم و حفظ وحدت ملی بوده است.
در بخش پایانی این نشست، رئیسجمهور با دعوت از اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای مشارکت مستقیم در حل مسائل کشور، اظهار داشت: دولت معتقد است حل بسیاری از چالشهای اقتصادی و اجرایی کشور بدون حضور میدانی و نقشآفرینی واقعی بخشهای مردمی و صنفی امکانپذیر نیست و از همین رو، از فعالان اقتصادی دعوت میشود با حضور فعال در عرصه تصمیمسازی و اجرا، در مسیر عبور کشور از شرایط دشوار مشارکت کنند.
پزشکیان با تأکید بر جایگاه راهبردی اصناف در مدیریت اقتصادی کشور تصریح کرد: باور قلبی من این است که هر یک از شما در صنف و حوزه فعالیت خود، در حکم یک مدیر ارشد و تصمیمگیر هستید و میتوانید با تجربه، تدبیر و شناخت میدانی، بسیاری از مشکلات و گرههای موجود را برطرف کنید.
رئیسجمهور افزود: اگر مجموعه دولت، مردم، اصناف و فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر قرار گیرند، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیتهای داخلی و سرمایه اجتماعی، قادر خواهد بود بر تمامی مشکلات و فشارها غلبه کند.
پزشکیان در ادامه، «وحدت»، «سعهصدر» و «تحمل دیدگاههای متفاوت» را از الزامات اساسی عبور کشور از بحرانها دانست و اظهار داشت: نباید با کوچکترین اختلافنظر یا تفاوت سلیقه، فضای تقابل و دوگانگی در جامعه ایجاد شود؛ چراکه اختلاف دیدگاه حتی در درون خانوادهها نیز امری طبیعی است.
رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از برخی دوقطبی سازیها و اتهامزنیهای اجتماعی، تصریح کرد: نباید بهسادگی افراد را به فساد، خیانت یا جاسوسی متهم کرد و میان اقشار مختلف جامعه مرزبندیهای کاذب ایجاد کرد؛ چراکه امروز در میدان دفاع از کشور، افرادی حضور دارند که با تمام وجود از ایران دفاع میکنند، در حالی که پیشتر بعضاً با محدودیتها یا برخوردهایی مواجه بودند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه عشق به ایران نقطه مشترک اکثریت ملت ایران است، اظهار داشت: تفاوت در سلیقهها و دیدگاهها امری طبیعی است، اما اصل مشترک همه ایرانیان، تعلق خاطر به ایران، امنیت و عزت ملی است.
رئیسجمهور در ادامه میان ملت ایران و معدود افرادی که به تعبیر وی «هویت ملی خود را معامله کردهاند» تفکیک قائل شد و تأکید کرد: هیچ ایرانی اصیل و دلسوزی خواهان ذلت، ناامنی و سرافکندگی کشور خود نیست و هیچ وجدان بیداری نمیتواند در برابر کشتار کودکان و انسانهای بیگناه سکوت کرده یا به توجیه چنین جنایاتی بپردازد.
رئیسجمهور بار دیگر از حضور، همراهی و تلاشهای اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: دولت خود را خادم مردم، اصناف و فعالان اقتصادی میداند و معتقد است بخش مهمی از ظرفیت حل مشکلات کشور در اختیار همین مجموعههای مردمی و صنفی قرار دارد.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت واقعبینی در تنظیم مطالبات و انتظارات، خاطرنشان کرد: انتظار میرود مطالبات از دولت متناسب با ظرفیتها، امکانات و شرایط کشور تنظیم شود تا مجموعه دولت بتواند با صداقت، شفافیت و حداکثر توان، مسئولیتهای خود را در قبال مردم و فعالان اقتصادی به انجام برساند.
منبع: ریاست جمهوری