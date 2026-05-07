باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهایسرمایهایسازمان حمایت از مصرفکنندگان وتولیدکنندگان، یکی از مهمترین اقدامات این وزارتخانه در راستای کنترل قیمت خودرو را عرضه منظم و مستمر خودرو دانست.
وی با اشاره به اثرات مثبت این سیاست اظهار داشت: هدف اصلی از استمرار عرضه خودرو از سوی کارخانه و شرکتهای واردکننده، کاهش التهاب در بازار خودرو و هدایت خودرو به دست مصرفکنندگان اصلی است.
شانیان تأکید کرد: این فرآیند طی چند روز گذشته آغاز شده و در هفتههای آتی نیز تداوم خواهد داشت. در این راستا، هم تولیدکنندگان داخلی و هم واردکنندگان، نقش فعالی در تأمین خودرو و عرضه منظم آن ایفا میکنند.
وی خاطرنشان کرد: با تداوم این روند، مصرفکنندگان نهایی میتوانند خودروی مورد نیاز خود را مستقیماً از محل عرضههای کارخانه یا شرکتهای واردکننده تأمین کنند که این امر نقش مؤثری در کاهش التهابات قیمتی بازار خواهد داشت.