معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم از واگذاری ۱۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط در دو ماه آینده خبر داد و گفت: در سه سال اخیر بیش از ۲۴ هزار قطعه زمین در قم تخصیص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - سید حسن اسحاق، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت واگذاری زمین در طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت، از برنامه‌ریزی برای تحویل ۱۰ هزار قطعه زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن در دو ماه آینده خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در سه سال اخیر اداره کل راه و شهرسازی استان قم بیش از ۲۴ هزار قطعه به متقاضیان واجد شرایط تخصیص داده است .

او با بیان اینکه ۱۵ هزار قطعه زمین ۲۰۰ متری در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار شده است گفت: حدود هشت هزار قطعه زمین نیز در قالب سایر طرح‌های حمایتی تخصیص یافته است.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی قم درباره نحوه اطلاع‌رسانی به متقاضیان گفت: متقاضیانی که از طریق سرشماره ۹۹۸۱۸۰۲۸۴۶ پیامک دریافت می‌کنند، باید در روزهای اعلام‌شده به نشانی مندرج در پیامک مراجعه و نسبت به اخذ قرارداد اقدام کنند.

اسحاق با اشاره به مدارک لازم برای تحویل قرارداد، خاطرنشان کرد: متقاضیان باید مدارک هویتی و فرم سامانه «سنا» را به همراه داشته باشند. پس از عقد قرارداد، متقاضی باید منتظر تماس واحد نقشه‌برداری برای تحویل زمین باشد.

او تأکید کرد: مراجعه حضوری توسط متقاضیان برای تحویل زمین انجام نمی‌شود. به محض آماده‌سازی زمین، کارگزار مربوط با متقاضی تماس گرفته و زمین تحویل داده خواهد شد.

معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان قم در پایان با تقدیر از صبر و شکیبایی مردم عزیز، ابراز امیدواری کرد: در راستای تحقق اهداف دولت در بخش مسکن، گامی مؤثر در جهت خانه‌دار شدن مردم برداریم.