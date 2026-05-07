باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: محاصره دریایی از سوی دشمن به این معناست که دونالد ترامپ نتوانسته است به اهداف خودش برسد و دوباره عقبنشینی کرد.
لاهوتی ادامه داد: دو هفته قبل از جنگ، جلسه مفصل و غیرعلنی داشتیم که شهید امیر موسوی هم حضور داشت و علاوه بر این که میدان را ترسیم کرد از دیپلماسی ما تشکر کرد و توضیح داد که دیپلماسی کشور در این فرصت شرایطی را فراهم کرد و بعد از جنگ ۱۲روزه، میدان توانست خودش را ترمیم کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: الان، نوع جنگ با هشت سال دفاع مقدس متفاوت است و مردمی که در خیابانها حضور دارند رزمندگان هستند و امیدواریم که اعتمادشان به میدان مثل اعتمادی باشد که به دیپلماسی دارند.
ترامپ بارها تأکید کرده است که دولت آمریکا بزرگترین و قدرتمندترین ارتش دنیا را دارد ولی به نظر بنده این توهمی است که دولت آمریکا دارد و امروز، قدرت؛ قدرت ارادهها و پشتیبانی مردم است.
لاهوتی ادامه داد: اگرچه نقاط ضعفی وجود داشته است، امّا دولت برای برطرف کردن مشکلات همه تلاش خود را کرده است و میتوان به این موضوع اشاره کرد که کالاهای اساسی در بازار وجود داشتهاند و در خصوص دارو، به دلیل حساسیتی که دارو دارد ۳ و نیم میلیارد دلار برای دارو پیشبینی شده است و هفته گذشته، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه جلسه بسیار مفصلی با وزیر بهداشت و درمان داشتهاند و واقعاً جای نگرانی برای این موضوع وجود ندارد، امّا این به معنای نبود نظارت نیست و دولت باید نظارت کافی داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: به جز ۳۰۰ همتی که به صورت یارانه به مردم پرداخت میکردهایم امسال، یکهزار همت نیز، به صورت کالابرگ پرداخت میشود و نکته مهمی که وجود دارد این است که کالا وجود دارد و مردم از افزایش قیمتها میگویند که این موضوع درست است و تفاوت افزایش قیمتهایی که صورت گرفته است باید به کالابرگ اضافه شود و این موضوع در دست بررسی است.
لاهوتی گفت: ما قانونی را در مجلس وضع کرده بودیم که شرکتیها حذف شوند و دولت این کار را انجام داده است و بهزودی، شرکتیها حقوق خود را به صورت مستقیم از دولت دریافت میکنند و در بحث خسارتها باید گفت که به جز تهران، حدود ۱۰۲ هزار واحد مسکونی آسیب دیدهاند و حدود ۱۴ هزار واحد تخریب کامل است و شهرهای غیر از تهران به بنیاد مسکن واگذار شدهاند و ۲۸ هزار واحد از ۱۰۲ هزار واحد مسکونی آسیبدیده، تعمیرات جزییتر داشتند این تعمیرات صورت گرفت و وضعیت واحدهای آسیبدیده که نوع بازسازی کامل و تعمیرات ۲و ۱ هستند مشخص شده است و روال طبیعی خود را طی میکنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درمورد تأثیر محاصره دریایی بر واردات کالا در کشور ادامه داد: ظرفیت اسمی بنادر شمال کشور ۱۳۰ میلیون تن است و ۶۰ میلیون تن واردات داریم که در سالهای مختلف ممکن است متفاوت باشد، امّا این قدرت را داریم که بخشی از واردات کالا را به بنادر کشور منتقل کنیم و جای نگرانی نیست و در مجلس یک طرحی برای قاعدهمند کردن تنگه هرمز تهیه شده است و مراحل آن در کمیسیون امنیت ملی به اتمام رسیده است و انشاءالله، بهزودی در صحن علنی مطرح خواهیم کرد.