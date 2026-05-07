باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - وزیر نیرو از آمادگی این وزارتخانه برای جبران برق صنایع آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

در ادامه عباس علی‌آبادی وزیر نیرو بیان کرد که وزارتخانه آمادگی دارد از محل قدرت تأمین‌شده نیروگاه‌های کشور، برق مورد نیاز صنایع آسیب‌دیده در شرایط اخیر را جبران کند.

او افزود: این امکان هم‌اکنون وجود دارد و به پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و سایر صنایعی که در این شرایط آسیب دیده‌اند ـ چه آنهایی که خودتأمین بوده‌اند، چه بخشی از نیاز خود را تأمین می‌کردند و چه آنهایی که با وزارت نیرو قرارداد داشته و بخشی از برق را به شبکه تحویل داده و سپس دوباره از شبکه خریداری می‌کردند ـ اعلام شده که فعلاً آمادگی کامل برای تأمین نیازشان وجود دارد.