باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگویی درباره تامین کالاهای اساسی گفت: بهدلیل موقعیت جغرافیایی که کشورمان دارد تقریبا اقلیمهای متنوعی در کشور داریم و حدود ۹۰ درصد نیازهای غذایی خود را در داخل کشور تولید میکنیم که این رقم بسیار خوبی است.
نماینده مردم کرج در مجلس اظهار کرد: از اول انقلاب اسلامی یکی از اهدافمان استقلال در زمینههای مختلف بود و تولیدمان از بیست میلیون تن در ابتدای انقلاب اسلامی امروز به بیش از ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که نشاندهنده عزم و اراده ما برای خودکفایی در کالاهای اساسی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: هرچند در ۴۷ سال گذشته عدهای سعی کردند ما را متوقف کنند و مواردی را مطرح میکردند که خودکفایی در محصولات کشاورزی را یک حرف بیهوده جا بزنند، اما نظر نظام بر این بود که ممکن است دشمن یک روزی از همین زمینه استفاده کند و به کشور فشار بیاورد لذا اساس را بر خودکایی گذاشتیم و در برنامه هفتم هم به همین شکل عمل کردیم و احکامی را مصوب کردیم که حداقل وابستگی را در زمینه کشاورزی داشته باشیم.
عباسی اضافه کرد: درست است بعضی از محصولات و نهادهها را وارد میکنیم، اما سرجمع عدد خوبی از نظر پایداری تولید داریم و آن مقدار کمی که نیاز داریم در قالب ذخایر استراتژیک بنا داریم که تامین کنیم مثلا برای بعضی از کالاها ذخایر استراتژیکی که تعیین شده باید حداقل شش ماه آن کالا نیاز ما را تامین کند چه تولید داخل، چه واردات که این اقدامات انجام شده و مشکلی نداریم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: درست است که محاصره دریایی صورت گرفته، اما چون ذخیره استراتژیک مورد نیاز را از قبل تامین کردیم و از این به بعد هم آن ذخیره را اضافه میکنیم و مشکلی در این قسمت نداریم.
این نماینده مجلس میگوید یکی از کالاهایی که به آن وابسته هستیم، جو است و از ماه آینده برداشت جو را آغاز میکنیم و حدود ۳ میلیون تن تولید کردیم و در ذخایر ما ذخیره ما قرار میگیرد و تا ۸ ماه بعد را جواب میدهد و درخصوص گندم هم به همین صورت است که برآوردمان این است در کشور ۱۳ میلیون تن گندم تولید کنیم که از این میزان حداقل بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن به دولت برای آرد خبازی و صنف و صنعت تحویل میشود بنابراین ذخیرهای که داریم به آن اضافه میشود.
عباسی گفت: غیر از بنادر جنوب که در محاصره دریایی قرار گرفته، بنادر شمالی و مرزهای شرقی و غربی ما مورد استفاده قرار گرفته و الان یکسری از ذخایر و کالاهای اساسی خریداری شده و از این مرزها وارد کشور میشود و به همین دلیل به مردم اطمینان خاطر میدهم در حوزه کالاهای اساسی مشکل آنچنانی نداریم که نگرانی در جامعه ایجاد کند چون هم تولید داخل و هم ذخایر استراتژیک و واردات از مرزهای غربی، شرقی و شمالی دیده شده، اما همه تلاش ما در مجلس این است که به ضریب خودکفایی برسیم که دیگر نیازی به واردات نداشته باشیم بلکه بتوانیم منطقه را هم حمایت کنیم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس اظهار کرد: در حوزه قیمتها مسائلی بوده که از طریق سازمان تعزیرات، وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی پیگیری کنیم تا نظارت وجود داشته باشد تا در این قسمت هم نگرانی وجود نداشته باشد.