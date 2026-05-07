روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از منابع آگاه نوشت اکثریت در تشکیلات امنیتی رژیم صهیونیستی در تکاپو برای ادامه محاصره دریایی ایران هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع صهیونیستی فاش کردند که اکثریت در تشکیلات امنیتی رژیم اسرائیل خواهان و در تکاپو برای ادامه محاصره دریایی ایران هستند و معتقدند هرگونه توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن «به زیان اسرائیل» خواهد بود.

به گزارش این روزنامه صهیونیستی، منابع اسرائیلی این نارضایتی را به طرف آمریکایی اعلام کرده‌اند.

در همین حال، روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» به نقل از برخی مقام‌های رسمی این رژیم، بدون ذکر نام آن‌ها نوشت: هرگونه توافقی با ایران برای اسرائیل بد خواهد بود.

پیشتر شبکه خبری سی ان ان نیز گزارش داده بود: بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل روز چهارشنبه در حال گفت‌و‌گو با مقام‌های دولت دونالد ترامپ است تا از آخرین تحولات میان آمریکا و ایران مطلع شود. طبق این گزارش نتانیاهو اعلام کرده که هر روز با طرف آمریکایی در این زمینه در تماس است.

اسرائیل در ماه‌های اخیر با حملات نظامی از یکسو و فشار‌های سیاسی و لابی گسترده در واشنگتن تمام تلاش خصمانه خود علیه ایران را به کار بسته است.

