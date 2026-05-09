معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، از اجرای ارزشیابی درس تربیت‌بدنی دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری بر اساس دستورالعمل جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمد جعفری، معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزشیابی درس تربیت بدنی در سه حیطه دانشی، مهارتی و آمادگی جسمانی و نگرشی انجام می‌شود. در شرایطی که امکان حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم نیست، این فرآیند بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استان‌ها به صورت غیرحضوری پیگیری می‌شود.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: با تکیه بر تجربیات موفق دوران کرونا، همکاران ما در دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، فیلم‌های آموزشی استانداردی را بر اساس سرفصل‌های پایه‌های اول تا دوازدهم تهیه کرده‌اند.

جعفری ادامه داد: دانش‌آموزان موظف‌اند پس از مشاهده این محتواهای آموزشی و انجام تمرینات، رکورد یا مستندات فعالیت خود را برای معلمان ارسال کنند تا نمره ارزشیابی آنان بر این اساس ثبت شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه قرار درس دادن غیر حضوری باشه اصلا ما معلم میخوایم چیکار با فیلم و هوش مصنوعی تقریبا همونقدر درس یاد میگیرن و معلما که از مدرسه فراری هستند رو بریزین بیرون
۰
۱
پاسخ دادن
