باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - محمد جعفری، معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزشیابی درس تربیت بدنی در سه حیطه دانشی، مهارتی و آمادگی جسمانی و نگرشی انجام میشود. در شرایطی که امکان حضور دانشآموزان در مدارس فراهم نیست، این فرآیند بر اساس دستورالعمل ابلاغی به استانها به صورت غیرحضوری پیگیری میشود.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: با تکیه بر تجربیات موفق دوران کرونا، همکاران ما در دفتر تربیتبدنی و فعالیتهای ورزشی، فیلمهای آموزشی استانداردی را بر اساس سرفصلهای پایههای اول تا دوازدهم تهیه کردهاند.
جعفری ادامه داد: دانشآموزان موظفاند پس از مشاهده این محتواهای آموزشی و انجام تمرینات، رکورد یا مستندات فعالیت خود را برای معلمان ارسال کنند تا نمره ارزشیابی آنان بر این اساس ثبت شود.