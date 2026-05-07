باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از اسکای اسپورت، صورت‌های مالی جدید نشان می‌دهد که آرسنال توانسته است فاصله خود را با رقبای سنتی کاهش داده و در صدر جدول درآمدی فوتبال انگلیس قرار گیرد. در فصل گذشته، این باشگاه با کسب رتبه دوم در لیگ برتر و رسیدن به نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا، درآمدی نزدیک به ۷۰۰ میلیون پوند ثبت کرد که آن را در رده سوم قرار می‌داد. اما امسال با حضور همزمان در کورس قهرمانی لیگ برتر و فینال لیگ قهرمانان اروپا، آرسنال شاهد جهشی بزرگ در منابع مالی خود بوده است.

عوامل اصلی این رشد مالی، جوایز نقدی، حق پخش تلویزیونی و درآمد بلیت‌فروشی است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آرسنال تنها به خاطر حضور در لیگ قهرمانان اروپا در این فصل، بیش از ۱۲۰ میلیون پوند جایزه دریافت کرده است. این رقم در صورت قهرمانی در این رقابت‌ها و همچنین کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر، به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت.

علاوه بر درآمد‌های حاصل از مسابقات، درآمد‌های تجاری آرسنال نیز در سال گذشته رشد سریعی داشته است. امضای قرارداد‌های جدید با حامیان مالی و افزایش فروش محصولات و پیراهن‌های باشگاه، نقش مهمی در این جهش مالی ایفا کرده‌اند. ترکیب عملکرد ورزشی موفق و مدیریت مالی هوشمندانه، آرسنال را به یکی از قدرتمندترین باشگاه‌های فوتبال جهان از نظر اقتصادی تبدیل کرده است.