رئیس کل دادگستری استان قم از صدور کیفرخواست بلاگری خبر داد که با انتشار ویدیوی یک بیمار پروانه‌ای در شرایط نامناسب، موفق به جذب کمک‌های مردمی و سوءاستفاده ۲۶ میلیارد تومانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد: در پی انتشار ویدیویی توسط یکی از بلاگر‌های اینستاگرامی که در آن، یک بیمار پروانه‌ای در شرایط نامناسب به تصویر کشیده و درخواست برای دریافت کمک‌های مردمی شده بود، متأسفانه برخی بلاگر‌ها و سلبریتی‌ها نیز با بازنشر این محتوا و معرفی حساب‌های شخصی، به تشدید این روند دامن زدند و مبالغ میلیاردی به حساب‌های متفرقه واریز شد.

او افزود:با گزارش مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (ای بی)، شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای قم تحقیقات گسترده‌ای شامل بررسی و رصد صفحات شبکه‌های اجتماعی مرتبط با جرم، ردگیری وجوه، استعلام و گردش مالی حساب‌های بانکی، تفحص از گوشی‌های همراه و تحقیقات گسترده از پدر بیمار پروانه‌ای و بلاگر منتشرکننده ویدیو، در نهایت با شناسایی سایر متهمین کیفرخواست پرونده صادر شد.

رئیس کل دادگستری قم گفت:این پرونده بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در معرض بِزه‌دیدگی یا ورود آسیب و وضعیت مخاطره‌آمیز و بند‌های مرتبط با اطفال و نوجوان مبنی بر تکدی‌گری، سوءرفتار و بهره‌کشی از کودکان دارای بیماری خاص در حال رسیدگی است.

این پرونده صرفا یک تخلف مالی نیست، گسترش این موضوع سوءاستفاده از احساسات مردم، رواج تکدی‌گری دیجیتالی تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی، امنیت اخلاقی و اعتماد عمومی به نهاد‌های حاکمیتی و خیریه‌های معتبر است.

منبع:دادگستری قم

برچسب ها: کیفر خواست ، بلاگر ، دادستانی قم
خبرهای مرتبط
واکنش دادستان مرکز استان قم به ادعای زینب موسوی
امپراطور در بازداشت / واکنش زنان به خبر دستگیری بلاگر هتاک قمی +فیلم
دستگیری یک بلاگر زن هتاک در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرهنگ مردم باید بالاتر از این حرفها باشد مقصر کسانی هستند به اینها اعتماد میکنند
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب اکانت این بلاگر معروف رو میگفتی!

اینکه واجب‌تر از پژمان بود! که اسمش لو بدی
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
قبلا انجام دادن در اینستاگرام هم مشهور هستن همونی که ماشین گران سوار میشه میرفت سیستان با بازیگرا و... عکس میزاشت همونی که خوانندگی و عروسی برگزار میکنه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک سری آدمها که آدم نیستن و به جایگاه حیوانی رسیدن. پست فطرتهای بی وجدان چطور دلتون میاد ؟ چرک و خون میشه و از بدنتون بیرون میزنه . با این تحریم دارو و بی دارویی؟
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۱۶:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عکس و چهره این افراد سو استفاده کننده را منعکس کنید و الا اینگونه اعمال ادامه خواهد داشت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی اینکارو کردن مگه اینترنت قطع نیست ؟ 😳
۴
۳۷
پاسخ دادن
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
آخرین اخبار
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم