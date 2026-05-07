باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم اعلام کرد: در پی انتشار ویدیویی توسط یکی از بلاگرهای اینستاگرامی که در آن، یک بیمار پروانهای در شرایط نامناسب به تصویر کشیده و درخواست برای دریافت کمکهای مردمی شده بود، متأسفانه برخی بلاگرها و سلبریتیها نیز با بازنشر این محتوا و معرفی حسابهای شخصی، به تشدید این روند دامن زدند و مبالغ میلیاردی به حسابهای متفرقه واریز شد.
او افزود:با گزارش مؤسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (ای بی)، شعبه سیزدهم دادیاری دادسرای قم تحقیقات گستردهای شامل بررسی و رصد صفحات شبکههای اجتماعی مرتبط با جرم، ردگیری وجوه، استعلام و گردش مالی حسابهای بانکی، تفحص از گوشیهای همراه و تحقیقات گسترده از پدر بیمار پروانهای و بلاگر منتشرکننده ویدیو، در نهایت با شناسایی سایر متهمین کیفرخواست پرونده صادر شد.
رئیس کل دادگستری قم گفت:این پرونده بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در معرض بِزهدیدگی یا ورود آسیب و وضعیت مخاطرهآمیز و بندهای مرتبط با اطفال و نوجوان مبنی بر تکدیگری، سوءرفتار و بهرهکشی از کودکان دارای بیماری خاص در حال رسیدگی است.
این پرونده صرفا یک تخلف مالی نیست، گسترش این موضوع سوءاستفاده از احساسات مردم، رواج تکدیگری دیجیتالی تهدیدی جدی برای سرمایه اجتماعی، امنیت اخلاقی و اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و خیریههای معتبر است.
منبع:دادگستری قم