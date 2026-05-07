جنبش حماس تأکید کرد ملت فلسطین که ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده است، هرگز اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر از خون فرزندان و خانواده‌ها به عنوان ابزار باج‌گیری سیاسی استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد: جنایت بزدلانه دشمن صهیونیستی که «عزام الحیه» فرزند رئیس جنبش حماس در نوار غزه و رئیس هیات مذاکره کننده برادر مجاهد دکتر «خلیل الحیه» را هدف قرار داد، ادامه رویکرد اشغالگران در هدف قرار دادن غیرنظامیان و خانواده‌های رهبران فلسطینی است؛ رویکردی که در چارچوب تلاش‌های شکست خورده برای تأثیرگذاری بر اراده مقاومت و مواضع سیاسی آن از طریق ترور، قتل و فشار روانی دنبال می‌شود.

حماس در این بیانیه افزود: تناقض و سردرگمی موجود در روایت صهیونیستی درباره عملیات ترور، نشان دهنده میزان آشفتگی و بحران در رژیم اشغالگر است و به‌روشنی بیان می‌کند که این جنایت در چارچوب اعمال فشار بر رهبری مقاومت و هیات مذاکره کننده پس از ناکامی رژیم اشغالگر در تحمیل شروط خود و تحقق اهداف اعلام شده‌اش صورت گرفته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: خلیل الحیه و هیات مذاکره کننده پیش‌تر نیز در دوحه هدف یک سوء قصد جنایتکارانه قرار گرفته بودند که در جریان آن شماری از فرزندان ملت فلسطین و ملت عزیز قطر به شهادت رسیدند؛ از جمله فرزندش شهید «همام الحیه». این جنایت نشان می‌دهد که اشغالگران در هدف قرار دادن هر فردی که به حقوق ملت فلسطین و اصول ملی آن پایبند باشد، اصرار دارند.

حماس تاکید کرد: ملت فلسطین که ده‌ها هزار شهید تقدیم کرده است، هرگز اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر از خون فرزندان و خانواده‌ها به عنوان ابزار باج‌گیری سیاسی استفاده کند و این جنایت‌ها نیز مذاکره کننده فلسطینی را به عقب‌نشینی از اصول خود یا چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین در توقف تجاوز، پایان محاصره و عقب‌نشینی کامل از نوار غزه وادار نخواهد کرد.

این جنبش همچنین اعلام کرد: هدف قرار دادن فرزندان رهبران فلسطینی نه تنها موجب تضعیف موضع مقاومت نخواهد شد، بلکه پایبندی آن به حقوق ملت فلسطین و اصرارش بر دستیابی به این حقوق را افزایش می‌دهد و حمایت مردمی از مقاومت را عمیق‌تر خواهد کرد، زیرا مقاومت همان هزینه‌ای را می‌پردازد که مردم فلسطین در سراسر نوار غزه متحمل می‌شوند و همانگونه که ملت فلسطین فرزندان و خانواده‌های خود را تقدیم می‌کند، رهبران مقاومت نیز چنین می‌کنند.

در بخش دیگری از بیانیه حماس آمده است: توسل رژیم اشغالگر به چنین جنایت‌هایی، بیانگر بحران پیچیده و ناتوانی آن در شکستن اراده ملت فلسطین یا دستیابی به دستاورد سیاسی و میدانی است و به همین دلیل به سیاست انتقام‌گیری و تلاش برای ایجاد رعب و وحشت از طریق هدف قرار دادن خانواده‌ها و غیرنظامیان روی آورده است.

جنبش حماس در پایان تاکید کرد: خون شهدا، همچنان عاملی برای پایداری و استقامت ملت فلسطین خواهد ماند و انگیزه‌ای برای ادامه دفاع از حقوق مشروع ملی تا تحقق آزادی و پایان اشغالگری خواهد بود.

منابع پزشکی در بیمارستان الشفاء غزه اعلام کردند «عزام خلیل الحیه» فرزند خلیل الحیه، بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی روز چهارشنبه رژیم صهیونیستی به محله «الدراج» به شهادت رسیده است. عزام چهارمین فرزند شهید از خانواده الحیه است که در طول سال‌های اخیر در حملات اسرائیل به غزه به شهادت رسیده‌اند.

