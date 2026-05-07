باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان در نشست با مسئولان و نیرو‌های حوزه اجرائیات شهرداری شهرکرد، با قدردانی از تلاش کارکنان این بخش، اظهار کرد: نیرو‌های اجرائیات در صف نخست خدمت‌رسانی شهری قرار دارند و نوع رفتار آنان مستقیماً بر ذهنیت مردم نسبت به شهرداری اثر می‌گذارد.

وی با بیان اینکه همه نیرو‌ها باید در برخورد با شهروندان، شاکی و متشاکی را به‌خوبی بشنوند و بر مبنای قانون عمل کنند افزود: اگر مأموران وظایف خود را درست انجام دهند، مجموعه شهرداری نیز به‌طور کامل از آنان حمایت خواهد کرد.

شهردار شهرکرد با اشاره به ضرورت نظم در اجرای مأموریت‌ها گفت: حضور منظم نیرو‌ها در شیفت‌های کاری، استفاده از تجهیزات کنترلی از جمله GPS برای خودرو‌های گشت، و ثبت دقیق گزارش‌ها از جمله مواردی است که باید با جدیت دنبال شود.

واحدیان همچنین بر لزوم تقویت همکاری میان حوزه اجرائیات، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی تأکید کرد و ادامه داد: ایجاد سازوکار‌های دقیق‌تر در حوزه تخلفات ساختمانی، راه‌اندازی تلفن ثابت اختصاصی برای ثبت گزارش‌ها و فعال‌سازی پلیس ساختمان می‌تواند در ارتقای انضباط شهری مؤثر باشد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه ۱۳۷ و رسیدگی به گزارش‌های مردمی اظهار کرد: تخلفات باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پرونده‌ها در بازه زمانی مشخص به مناطق مربوطه ارسال شود تا روند رسیدگی شفاف و منظم باشد.

شهردار شهرکرد ضمن قدردانی از زحمات کارکنان اجرائیات گفت: حفظ آرامش، قانون‌مداری، پاسخگویی و رفتار محترمانه با مردم باید محور اصلی فعالیت در این حوزه باشد.