به مناسبت هفته معلم در جلسه شورای آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از معلمان و کارکنان تخصصی و نمونه آذربایجان شرقی تجلیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛کاظمی فر-محمد خرم مدیر کل شورا‌ها و مناطق وزارت آموزش و پرورش گفت:شورا‌ها مظهر کیفیت آموزشی و پرورشی کشور هستند و به واسطه همین شورا‌ها و خیران، مدارس ما تجهیز شده و در شرایط خوبی هستند.

 وی افزود: آذربایجان شرقی در حوزه مشارکت خیران مدارس ۳ هزار و ۱۱۴ درصد رشد داشته است و این برای استان فرصت مغتنمی است که خیرانی بزرگ برای توسعه فضا‌های آموزشی و توسعه عدالت آموزشی تلاش می‌کنند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر اینکه از شاخص‌های اصلی توسعه کشور‌ها سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، توان نوآوری و بهره وری است گفت: مدرسه محل نقل و انتقال محفوظ‌های معلم نیست بلکه محل کار و خلاقیت و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

وی با بیان اینکه معلمان مدرسه ما در سطح کشور زبانزد عام و خاص هستند گفت: نقش معلم و جایگاه علم و دانایی در پیشرفت و توسعه کشور بسیار مهم و اثرگذار است، معلمی شغل نیست بلکه عشق است چرا که معلم با منش و گفته‌های خود بیشتر می‌آموزد پس معلمی فضیلت و دانایی مطلق است.

