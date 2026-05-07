باشگاه حبرنگاران جوان- یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده چهار ساله در منطقه آزاد شبلیز دنا بر اثر اصابت گلوله و خون‌ریزی شدید جان باخت و محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام خبر می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده حدود چهار ساله در مناطق آزاد شهرستان دنا بر اثر اصابت گلوله از ناحیه گردن تلف شده است.

صبح امروز و هم‌زمان با هفدهمین روز از اردیبهشت ۴۰۵، یک گزارش مردمی از مشاهده خرس قهوه‌ای زخمی در محدوده منطقه آزاد شبلیز شهرستان دنا به اداره‌کل محیط‌زیست استان اعلام شد.

عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان و یگان حفاظت محیط‌زیست با تجهیزات بیهوش‌کننده حیات‌وحش به منطقه اعزام شدند.

به گفته او، نیرو‌های اعزامی پس از جست‌و‌جو، خرس ماده زخمی را پیدا کردند و معاینات اولیه نشان داد که گلوله از ناحیه گردن و پشت دست، نزدیک ستون فقرات، وارد شده و حیوان را دچار ناتوانی حرکتی کرده است.

دیانتی‌نسب توضیح داد: با هماهنگی دامپزشک و برای بررسی دقیق علت جراحت و احتمال تیمارداری، حیوان به مرکز دامپزشکی دنا منتقل شد، اما متأسفانه خرس در مسیر انتقال به دلیل شدت زخم و خون‌ریزی جان باخت و مطابق اعلام دامپزشک، علت اصلی مرگ اصابت گلوله و خون‌ریزی شدید بوده است.

وی افزود که تحقیقات اولیه برای شناسایی عامل یا عاملان شلیک آغاز شده و از مردم طبیعت‌دوست خواست هرگونه اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط‌زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین از جوامع محلی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تهدید نسبت به حیات‌وحش، سریعا موضوع را به پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره ۱۵۴۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم به‌صورت ایمن و علمی انجام شود.