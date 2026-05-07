باشگاه حبرنگاران جوان- یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده چهار ساله در منطقه آزاد شبلیز دنا بر اثر اصابت گلوله و خون‌ریزی شدید جان باخت و محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از آغاز تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملان این اقدام خبر می‌دهد. 

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: یک قلاده خرس قهوه‌ای ماده حدود چهار ساله در مناطق آزاد شهرستان دنا بر اثر اصابت گلوله از ناحیه گردن تلف شده است.

صبح امروز و هم‌زمان با هفدهمین روز از اردیبهشت ۴۰۵، یک گزارش مردمی از مشاهده خرس قهوه‌ای زخمی در محدوده منطقه آزاد شبلیز شهرستان دنا به اداره‌کل محیط‌زیست استان اعلام شد.

عبدال دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: بلافاصله پس از دریافت گزارش، کارشناسان و یگان حفاظت محیط‌زیست با تجهیزات بیهوش‌کننده حیات‌وحش به منطقه اعزام شدند.

به گفته او، نیرو‌های اعزامی پس از جست‌و‌جو، خرس ماده زخمی را پیدا کردند و معاینات اولیه نشان داد که گلوله از ناحیه گردن و پشت دست، نزدیک ستون فقرات، وارد شده و حیوان را دچار ناتوانی حرکتی کرده است.

دیانتی‌نسب توضیح داد: با هماهنگی دامپزشک و برای بررسی دقیق علت جراحت و احتمال تیمارداری، حیوان به مرکز دامپزشکی دنا منتقل شد، اما متأسفانه خرس در مسیر انتقال به دلیل شدت زخم و خون‌ریزی جان باخت و مطابق اعلام دامپزشک، علت اصلی مرگ اصابت گلوله و خون‌ریزی شدید بوده است.

وی افزود که تحقیقات اولیه برای شناسایی عامل یا عاملان شلیک آغاز شده و از مردم طبیعت‌دوست خواست هرگونه اطلاعات مرتبط را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به محیط‌زیست اطلاع دهند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان همچنین از جوامع محلی درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تهدید نسبت به حیات‌وحش، سریعا موضوع را به پاسگاه‌های محیط‌بانی یا شماره ۱۵۴۰ گزارش کنند تا اقدامات لازم به‌صورت ایمن و علمی انجام شود.

خرس قهوه ای ، حیات وحش
نظرات کاربران
ناشناس
۱۸:۴۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این شکارچیان غیر مجاز را باید هر چه سری تر شناسایی کننن و به دار مجاذات محکوم کننن خب خرس هم مثه ادم جون داره گناه دار
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مردم بدبخت ایران عزیزوم دارن میمیرن بی دلیل بی منطق 😴😪😪😔😔😢😢😴😴😪😔😔😢😢😴😴😪😪😔😔
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
محیط زیست موظفه به همه درندگان گردنبند ردیاب بزنه و با اپلیکیشن موبایل مردم رو از نزدیک شدن درندگان مطلع کنه تا کسی صدمه نبینه مگه چند تا خرس و پلنگ داریم که نمیکنن و جون مردم و درندگان رو به خطر میندازن
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مجازات متخلفان خیلی کمه از طرفی حمایت از محیط بان ها هم خیلی ضعیف
ناشناس
۱۶:۴۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دستش بشکنه اون که رو حیوانات چه حفاظت شده چه حفاظت نشده چه گونه ارزشمند چه بی ارزش نشونه میگیره . دنیا دار مکافاته
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خاکسپاری کی هس
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عالی خخخخخخ
ناشناس
۱۶:۲۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این حیوان چه آزاری بتورسانده بود

اکثر شکارچیان جوان مرگ میشوند آه حیوانات گریبانشان را میگیرد
ناشناس
۱۸:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
شاید خرس حمله کرده
حمید
۱۶:۲۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا بعضی از مثلا آدما آنقدر بی شعور ظالم هستن؟ امیدوارم اون شکارچی با تفنگ خودش یه اشتباه بزرگی بکنه و جان عزیز خودشو بگیره. تا یک عمر پشیمان بشه
Bmsoq20
۱۶:۱۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی کی بود که پدربزرگ خودشو با تیر زد؟!
