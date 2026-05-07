دولت بغداد به مرحله نهایی خرید ۲۰ سامانه پدافند هوایی از ترکیه با هدف تأمین امنیت میادین نفتی و مأموریت‌های دیپلماتیک خود رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت بغداد به مرحله نهایی خرید ۲۰ سیستم پدافند هوایی از ترکیه، به ویژه با هدف تأمین امنیت میادین نفتی و مأموریت‌های دیپلماتیک خود، رسیده است.

تخمین زده می‌شود که هزینه این قرارداد در حدود ۳۰۰ میلیون دلار باشد.

معاون رئیس ستاد کل عراق، سپهبد سعد حربیه، در نمایشگاه دفاعی سا‌ها که در استانبول برگزار شد، اظهار داشت که حریم هوایی عراق در حال حاضر مملو از پهپاد است.

وی خاطرنشان کرد که سیستم‌های جدید نقش حیاتی در خنثی‌سازی این تهدید‌ها ایفا خواهند کرد. حریم هوایی عراق توسط سیستم‌های پدافند هوایی محافظت خواهد شد. سیستم‌های ترکیه درجه یک هستند.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دیداری بین وزیر یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و سپهبد حربیه معاون رئیس ستاد کل عراق برگزار شده که در آن، تصمیمی برای افزایش هماهنگی امنیتی بین دو کشور گرفته شد.

دفاع کم‌هزینه در برابر پهپاد‌ها در اولویت قرار می‌گیرد

با سیستم‌های دفاع هوایی سنتی، استفاده از موشک‌هایی با هزینه یک میلیون دلار برای سرنگونی یک پهپاد ۱۰ هزار دلاری، مشکل قابل توجهی در زمینه بهره‌وری هزینه ایجاد کرده بود. سپهبد حربیه اظهار داشت که سیستم‌های ترکیه‌ای عملاً این عدم تعادل هزینه را از بین می‌برند و با این سیستم‌های جدید، عراق توانایی دفاع از قلمرو خود را به شیوه‌ای اقتصادی‌تر و مؤثرتر به دست می‌آورد. تأکید ویژه بر سیستم‌های تخصصی طراحی شده برای مقابله با پهپاد‌ها - پلتفرم‌هایی که شناسایی و رهگیری آنها به طرز چشمگیری دشوار است - بود.

بغداد و آنکارا، صرف نظر از اختلافات مختلف گذشته، در سال‌های اخیر بر حوزه‌های همکاری متقابل تمرکز کرده‌اند. پروژه چند میلیارد دلاری جاده توسعه، که دو کشور را به خلیج فارس متصل می‌کند، در مرکز این همکاری قرار دارد.

برچسب ها: ترکیه ، سامانه پدافندی ، عراق
خبرهای مرتبط
فیدان: مذاکرات ایران و آمریکا تا حد زیادی تکمیل شده است
نشست حماس با میانجیگران مصری و قطری در ترکیه
۴ کشته در تیراندازی دیگری در مدرسه‌ای در جنوب ترکیه
علی الزیدی و چهره تازه قدرت در عراق
شهباز شریف وارد عربستان شد
دیدار و رایزنی ولیعهد عربستان و شهباز شریف
چهارمین پسر خلیل الحیه به شهادت رسید
ناوگان صمود در مسیر غزه به سیسیل رسید
ترکیه: اسرائیل به دنبال اشغال اراضی بیشتر است
رئیس پارلمان ترکیه خواستار تعلیق عضویت رژیم صهیونیستی در سازمان ملل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
آخرین اخبار
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»