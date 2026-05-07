باشگاه خبرنگاران جوان - دولت بغداد به مرحله نهایی خرید ۲۰ سیستم پدافند هوایی از ترکیه، به ویژه با هدف تأمین امنیت میادین نفتی و مأموریت‌های دیپلماتیک خود، رسیده است.

تخمین زده می‌شود که هزینه این قرارداد در حدود ۳۰۰ میلیون دلار باشد.

معاون رئیس ستاد کل عراق، سپهبد سعد حربیه، در نمایشگاه دفاعی سا‌ها که در استانبول برگزار شد، اظهار داشت که حریم هوایی عراق در حال حاضر مملو از پهپاد است.

وی خاطرنشان کرد که سیستم‌های جدید نقش حیاتی در خنثی‌سازی این تهدید‌ها ایفا خواهند کرد. حریم هوایی عراق توسط سیستم‌های پدافند هوایی محافظت خواهد شد. سیستم‌های ترکیه درجه یک هستند.

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که دیداری بین وزیر یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه و سپهبد حربیه معاون رئیس ستاد کل عراق برگزار شده که در آن، تصمیمی برای افزایش هماهنگی امنیتی بین دو کشور گرفته شد.

دفاع کم‌هزینه در برابر پهپاد‌ها در اولویت قرار می‌گیرد

با سیستم‌های دفاع هوایی سنتی، استفاده از موشک‌هایی با هزینه یک میلیون دلار برای سرنگونی یک پهپاد ۱۰ هزار دلاری، مشکل قابل توجهی در زمینه بهره‌وری هزینه ایجاد کرده بود. سپهبد حربیه اظهار داشت که سیستم‌های ترکیه‌ای عملاً این عدم تعادل هزینه را از بین می‌برند و با این سیستم‌های جدید، عراق توانایی دفاع از قلمرو خود را به شیوه‌ای اقتصادی‌تر و مؤثرتر به دست می‌آورد. تأکید ویژه بر سیستم‌های تخصصی طراحی شده برای مقابله با پهپاد‌ها - پلتفرم‌هایی که شناسایی و رهگیری آنها به طرز چشمگیری دشوار است - بود.

بغداد و آنکارا، صرف نظر از اختلافات مختلف گذشته، در سال‌های اخیر بر حوزه‌های همکاری متقابل تمرکز کرده‌اند. پروژه چند میلیارد دلاری جاده توسعه، که دو کشور را به خلیج فارس متصل می‌کند، در مرکز این همکاری قرار دارد.