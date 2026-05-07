رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن، در گفت‌و‌گو با رسانه اسپانیایی، لوئیس انریکه را بهترین دارایی باشگاه و موفق‌ترین تصمیم دوران ریاست خود دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر الخلیفه، رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در مصاحبه‌ای با شبکه CBS Sports، با بیان اینکه استخدام لوئیس انریکه بهترین تصمیم دوران ریاست او بوده است، از کیفیت‌های فردی و حرفه‌ای این مربی اسپانیایی تقدیر کرد. الخلیفه گفت: «انریکه بهترین دارایی ماست. من ۱۵ سال با او صحبت کردم تا سرانجام به پاری‌سن‌ژرمن بیاید. او نه تنها بهترین مربی جهان، بلکه انسانی بسیار عالی است.»

رئیس باشگاه PSG به چابکی و مهارت انریکه در مدیریت شرایط پیچیده اشاره کرد و افزود: «روش مدیریت او در امور روزمره، برخورد با بازیکنان و حتی تعامل با رسانه‌های پیچیده فرانسوی، شگفت‌انگیز است. او در این محیط‌های دشوار عالی عمل می‌کند.»

خلیفه همچنین در منطقه میکس‌زون و پس از پایان بازی، تایید کرد که مذاکرات برای تمدید قرارداد لوئیس انریکه در مسیر خوبی قرار دارد. او در پایان صحبت‌های خود با تعریف از بازیکنان تیم، گفت: «داشتن انریکه و بازیکنانی که تاریخ را می‌نویسند، مایه افتخار ماست. ما دی‌ان‌ای پاریسی داریم و آن را اثبات کردیم. بازیکنان ما جنگجویان واقعی هستند. انریکه فوتبال را متحول کرد، نه فقط در پاری‌سن‌ژرمن، بلکه در کل فوتبال جهان. من به او بسیار افتخار می‌کنم؛ او واقعاً بهترین است.»

