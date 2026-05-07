پارلمان بحرین عضویت سه نماینده را به دلیل اعتراض به سرکوب همبستگان با ایران لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ماهواره‌ای العهد از اقدام پارلمان بحرین که تحت سلطه کامل آل خلیفه است، در لغو عضویت سه نماینده‌ای خبر داد که جرمشان از نظر حاکمان این کشور، اعتراض به اقدامات خصمانه و غیر انسانی حکومت علیه شهروندانی است که با ایران در برابر تجاوز تروریستی آمریکایی صهیونیستی ابراز همبستگی کردند.

این سه نماینده به اقدام غیرانسانی حکومت آل خلیفه علیه شمار زیادی از شهروندانی که به سبب همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، تحت پیگرد یا مجازات یا سلب تابعیت قرار گرفته‌اند، اعتراض کرده بودند و تنها به خاطر همین اعتراض عضویتشان در پارلمان لغو شده است.

این رفتار آل خلیفه بار دیگر اوج خفقان در بحرین و سرکوب آزادی بیان حتی برای نمایندگان پارلمان را نشان داد که کمترین اعتراض و انتقاد به رفتار‌ها و سیاست‌های آل خلیفه هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

آل خلیفه با دنباله روی کامل از جنایتکاران صهیونیستی و آمریکایی در جریان جنگ تروریستی علیه ایران با تمام امکانات خود در کنار متجاوزان قرار گرفته‌اند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇷
۱۱:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما تا ۵۰ سال پیش جزو سرزمین ایران بودید ۹۰درصد شما ایرانی هستید حالا چطور پریدید بغل آمریکایی ها؟؟ چند روز دیگه یانکی‌ها گورشون گم می‌کنند می‌روند؟؟؟ شما باید با ایران اسلامی قدرتمند بسازید ایقدر احمق نباشید ؟؟؟؟🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۷:۴۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بحرین متعلق به ایران است حاکمان مسخره بحرین را باید ازبحرین اخراج کرد ویک استاندار درانجا بگماریم حاکمان همدست باکفار بالای سرمسلمانها چه میکنند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تبعید شون کنن ايران تا اموالشان را مصادره کنیم 👍😉
۷
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
این جزیره بحرین زیادی داره خودشا جدی میگیره
۱۷
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
پ
۱۶:۳۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینکه کاردرستی است اگردرکشورماهم باشدبایداینکاررابکنیم
۹
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کی باید بحرین را آزاد کنیم ویک استاندار خوب برایش بگماریم
۱۸
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا هاشمزهی
۱۶:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
الحاق بحرین به ایران
دختری راکه شوهرش داده بودیم؛طلاقش را می گیریم.
۱۵
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂😂😂😂😂
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا گروه های مقاومت عربی خلیج فارس را حمایت وفعال نمی کنیم

تا ریشه این بی شرف ها گنده شوند
۱۷
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۶:۱۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشاالله بحرین به زودی به نام وطن باز میگردد
۲۶
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا نکنه اوقت از گشنگی میمیرن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خودمونم تو ایران اضافه ایم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسی از گرستگی تو ایران نمرده /شکم پرست مزدور بی غیرت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
عجب تندرویی هست
۱۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آلآمان
۱۷:۴۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تندرونیست غیرت دارد وازتو دهان گشاد شکم پرست بیگانه دوست وطن فروش بهتر است ووطنش را دوست دارد.
