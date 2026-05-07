پارلمان بحرین عضویت سه نماینده را به دلیل اعتراض به سرکوب همبستگان با ایران لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه ماهواره‌ای العهد از اقدام پارلمان بحرین که تحت سلطه کامل آل خلیفه است، در لغو عضویت سه نماینده‌ای خبر داد که جرمشان از نظر حاکمان این کشور، اعتراض به اقدامات خصمانه و غیر انسانی حکومت علیه شهروندانی است که با ایران در برابر تجاوز تروریستی آمریکایی صهیونیستی ابراز همبستگی کردند.

این سه نماینده به اقدام غیرانسانی حکومت آل خلیفه علیه شمار زیادی از شهروندانی که به سبب همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، تحت پیگرد یا مجازات یا سلب تابعیت قرار گرفته‌اند، اعتراض کرده بودند و تنها به خاطر همین اعتراض عضویتشان در پارلمان لغو شده است.

این رفتار آل خلیفه بار دیگر اوج خفقان در بحرین و سرکوب آزادی بیان حتی برای نمایندگان پارلمان را نشان داد که کمترین اعتراض و انتقاد به رفتار‌ها و سیاست‌های آل خلیفه هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

آل خلیفه با دنباله روی کامل از جنایتکاران صهیونیستی و آمریکایی در جریان جنگ تروریستی علیه ایران با تمام امکانات خود در کنار متجاوزان قرار گرفته‌اند.