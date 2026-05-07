باشگاه خبرنگاران جوان - به عقیده متخصصین، تمام مواد غذایی که به شکل فست‌فود تهیه می‌شوند، در افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مؤثرند.

مواد غذایی فرآوری‌شده، افزودن رنگ‌های خوراکی غیرمجاز به برخی مواد غذایی و تنقلات، طی سال‌های اخیر تأثیر زیادی بر بروز اختلالات حافظه، شناختی و افزایش شیوع آلزایمر داشته است.

مصرف مواد غذایی همچون فلفل دلمه‌ای سبز، کرفس و باقلا تأثیر زیادی بر پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر، پارکینسون و بهبود عملکرد حافظه دارد.

داشتن ارتباطات اجتماعی، روحیه شکرگزاری، خواب و تغذیه مناسب، بهره‌مندی از نور خورشید، فعالیت جسمانی و ورزش منظم تأثیر زیادی در پیشگیری از ابتلا به آلزایمر دارد.

موسیقی‌درمانی نقش مؤثری در پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر دارد. همچنین فعالیت‌هایی نظیر کوهنوردی، سنگ‌نوردی و آب‌درمانی، به دلیل افزایش ارتباطات اجتماعی، می‌تواند به تقویت قوای ذهنی کمک کند.

حل کردن بازی‌های فکری و انجام بازی‌های دوران کودکی نظیر منچ، شطرنج، جورچین تأثیر زیادی در پیشگیری یا کند کردن روند پیشرفت بیماری دارند.

استفاده بیش از حد از هوش مصنوعی باعث تنبلی مغز شده و احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد.

منبع: فارس