مدیرعامل فاضلاب تهران بر نقش کلیدی واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب در ارتقای زیرساخت‌های تصفیه بهداشتی فاضلاب پایتخت تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای با حضور احمد سلامت، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران و عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران طرح، آخرین وضعیت عملیات اجرایی واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، چالش‌ها و موارد تاثیرگذار در اتمام این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکار‌هایی برای تسریع در اتمام مراحل اجرایی ارائه شد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، ضمن تأکید بر نقش کلیدی واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب در ارتقای زیرساخت‌های تصفیه بهداشتی فاضلاب پایتخت، بر لزوم شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی و بهره‌برداری حداکثری از آنها تصریح کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین و تکمیل به‌موقع تابلو‌های برق، آن را از پیش‌نیاز‌های حیاتی راه‌اندازی این واحد‌های جدید برشمرد.

احمد سلامت با اشاره به لزوم پیگیری مستمر موارد مطرح‌شده، افزود: «با بهره‌برداری از واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، میزان تولید پساب در پایتخت به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این امر آثار مثبت قابل‌توجهی در بهبود شرایط زیست‌محیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار شهر تهران به همراه خواهد داشت.»

برچسب ها: شرکت فاضلاب تهران ، تصفیه خانه
خبرهای مرتبط
سخنگوی صنعت آب مطرح کرد؛
آسیب به ۴۰۰ نقطه از زیرساخت‌ها و ۵۰ هزار انشعاب آب
جزئیات ارائه مشوق‌های ۲۰ و ۳۰ درصدی آب‌بها
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
نصب یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه کاهنده مصرف آب در سال ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵