باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه‌ای با حضور احمد سلامت، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران و عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران طرح، آخرین وضعیت عملیات اجرایی واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، چالش‌ها و موارد تاثیرگذار در اتمام این پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت و راهکار‌هایی برای تسریع در اتمام مراحل اجرایی ارائه شد.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، ضمن تأکید بر نقش کلیدی واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب در ارتقای زیرساخت‌های تصفیه بهداشتی فاضلاب پایتخت، بر لزوم شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی و بهره‌برداری حداکثری از آنها تصریح کرد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تأمین و تکمیل به‌موقع تابلو‌های برق، آن را از پیش‌نیاز‌های حیاتی راه‌اندازی این واحد‌های جدید برشمرد.

احمد سلامت با اشاره به لزوم پیگیری مستمر موارد مطرح‌شده، افزود: «با بهره‌برداری از واحد‌های ۷ و ۸ تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران، میزان تولید پساب در پایتخت به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و این امر آثار مثبت قابل‌توجهی در بهبود شرایط زیست‌محیطی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و توسعه پایدار شهر تهران به همراه خواهد داشت.»