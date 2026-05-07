رئیس جهاد کشاورزی گلستان از بروز بیماری در گندم و سیب زمینی بر اثر رطوبت بالا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - هزارجریبی رئیس جهاد کشاورزی گلستان گفت: بارندگی‌ها موجب شده سطح سبز خوبی در محصولات کشاورزی داشته باشیم، اما رطوبت ناشی از این بارش‌ها موجب شده تا بیماری‌هایی در محصولاتی نظیر گندم و سیب زمینی مشاهده شود.

وی افزود: در سیب زمینی شاهد بیماری بادزدگی هستیم و از کشاورزان می‌خواهیم اگر سیب زمینی زودرس دارند با مشورت کارشناسان اقدام به سم پاشی کنند.

هزار جریبی ادامه داد: در بخش گندم هم شاهد بیماری فوزاریوم خوشه هستیم مخصوصا گندم‌هایی که دیر کاشته شده‌اند و نیاز به سم پاشی دارند.