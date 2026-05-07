تیم ملی فوتبال ایران ظهر امروز با حضور در مجموعه تمرینی پک، آخرین جلسه از دور سوم آماده‌سازی برای جام جهانی را با هدف بازیابی آمادگی جسمانی برگزار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملی‌پوشان پس از انجام بازی درون‌تیمی در روز گذشته، ظهر امروز در مجموعه تمرینی پک حاضر شدند. این تمرینات در دو گروه مجزا و با فاصله زمانی کوتاه (گروه اول از ساعت ۱۱:۳۰ و گروه دوم از ساعت ۱۲) زیر نظر کادر فنی برگزار شد.

برنامه تمرینی امروز با هدف ریکاوری و بازیابی آمادگی جسمانی طراحی شده بود. بازیکنان ابتدا کار با دوچرخه ثابت را آغاز کردند، سپس تمرینات هوازی سبک و نرمش‌های کششی را انجام دادند و در نهایت کار با وزنه‌های سبک، این جلسه تمرینی را به پایان رساندند.

سعید الهویی و علی‌اصغر قربانعلی‌پور، مربیان تیم ملی، در حین تمرینات به بررسی نکات فنی بازی درون‌تیمی روز قبل، ارزیابی سطح آمادگی بازیکنان و یادآوری برنامه‌های آتی پرداختند. فضای تمرینات با شوخی‌ها و کری‌خوانی‌های صمیمانه بازیکنان همراه بود که نشان‌دهنده روحیه خوب تیمی است.

بر اساس برنامه اعلام شده، بازیکنان روز جمعه را به استراحت کامل اختصاص خواهند داد و از روز شنبه، فاز چهارم تمرینات خود را آغاز می‌کنند. این فاز تمرینی تا زمان سفر تیم ملی به کشور ترکیه ادامه خواهد داشت.

