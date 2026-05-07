باشگاه خبرنگاران جوان - ملیپوشان پس از انجام بازی درونتیمی در روز گذشته، ظهر امروز در مجموعه تمرینی پک حاضر شدند. این تمرینات در دو گروه مجزا و با فاصله زمانی کوتاه (گروه اول از ساعت ۱۱:۳۰ و گروه دوم از ساعت ۱۲) زیر نظر کادر فنی برگزار شد.
برنامه تمرینی امروز با هدف ریکاوری و بازیابی آمادگی جسمانی طراحی شده بود. بازیکنان ابتدا کار با دوچرخه ثابت را آغاز کردند، سپس تمرینات هوازی سبک و نرمشهای کششی را انجام دادند و در نهایت کار با وزنههای سبک، این جلسه تمرینی را به پایان رساندند.
سعید الهویی و علیاصغر قربانعلیپور، مربیان تیم ملی، در حین تمرینات به بررسی نکات فنی بازی درونتیمی روز قبل، ارزیابی سطح آمادگی بازیکنان و یادآوری برنامههای آتی پرداختند. فضای تمرینات با شوخیها و کریخوانیهای صمیمانه بازیکنان همراه بود که نشاندهنده روحیه خوب تیمی است.
بر اساس برنامه اعلام شده، بازیکنان روز جمعه را به استراحت کامل اختصاص خواهند داد و از روز شنبه، فاز چهارم تمرینات خود را آغاز میکنند. این فاز تمرینی تا زمان سفر تیم ملی به کشور ترکیه ادامه خواهد داشت.