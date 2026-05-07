باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - محمد قربانپور مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد ناپایداری‌های جوی تا اواخر وقت روز یکشنبه هفته آینده در سطح آذربایجان غربی ادامه خواهد داشت به‌گونه‌ای که نواحی شمالی بیشترین تأثیر را از این شرایط خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: امروز در مناطق شمالی استان رگبار باران همراه با رعدوبرق و وزش باد پدیده غالب بود. در مقابل، در نواحی جنوبی افزایش سرعت وزش باد گزارش شده و وزش باد شدید در برخی نقاط سبب خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و ایجاد خسارت در سازه‌های سبک و تابلوهای تبلیغاتی خواهد شد.

وی افزود: از فردا انتظار می رود بر گستره بارشها افزوده شود به نحوی که در مناطق مرکزی بارشهای خفیف و پراکنده پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان گفت: روز شنبه با تقویت سامانه بارشی در بسیاری از نقاط استان ، بارش باران مورد انتظار است.

قربانپور یادآور شد: از نظر دمایی برای روزهای آتی تغییرات دمایی محسوسی روی نخواهد داد.