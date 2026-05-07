معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت حمایت از توان تولیدی کشور، اعلام کرد: سازوکارهای لازم برای تأمین ارز و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی در حال اجرا است.

باشگاه خبرنگاران جوان-فرشاد مقیمی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان شرقی که امروز در اتاق صنایع، معادن و کشاورزی تبریز برگزار شد، با شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی استان، بر اهمیت رفع موانع تولید تأکید ک

وی در این نشست با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران استانی، اظهار داشت: امکان واردات و تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی فراهم می‌شود و تمهیدات لازم برای تأمین تمامی کالاهای مورد نیاز تولید در حال اجرا است.

معاون وزیر و معین استان آدربایجان شرقی با اشاره به ضرورت رفع تعهدات ارزی واحدهای تولیدی، افزود: تمامی موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده توسط صنعتگران در سطح ملی پیگیری و بررسی خواهد شد. وی همچنین از همکاری مستمر اصناف و بازاریان در شرایط مختلف اقتصادی قدردانی کرد. معاون وزارت صمت در ادامه با درخواست ااز واحد های تولیدی آسیب‌دیده در جنگ استان برای ارائه برنامه بازسازی و نوسازی خود اظهار داشت: فرآیند ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی سرعت می‌گیرد و مسائل مربوط به این حوزه به‌صورت جدی در حال رسیدگی است.

وی همچنین تصریح کرد: ثبت سفارش کالاهای ضروری کشور به‌صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود و ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، قابل تأمین خواهد بود. مقیمی در پایان این نشست با تأکید بر اهمیت مدیریت هزینه‌ها در شرایط اقتصادی موجود، خاطرنشان کرد: برای تقویت توان تولیدی واحدها، کاهش هزینه تمام‌شده محصولات و مدیریت آثار تورمی، باید تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از تولید صورت گیرد.

