باشگاه خبرنگاران جوان، علی متانت با اشاره به آغاز برقراری مجدد پرواز‌های داخلی و خارجی از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان، اظهار کرد: خوشبختانه و با هماهنگی‌های انجام شده فهرست پرواز‌های داخلی و خارجی از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان برای ماه اردیبهشت تهیه شده است و این فرودگاه همانند گذشته آمادگی کامل برای برقراری پرواز‌های داخلی و خارجی را دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده و همکاری شرکت‌های هواپیمایی، معراج، پارس ایر، کیش ایر، قشم ایر، آساجت و پویا از فرودگاه بین‌المللی شهدای گرگان پرواز‌های مختلف به استان‌های دیگر کشور و برخی از کشور‌های همسایه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های گلستان گفت: بر این اساس از این فرودگاه همه‌روزه پرواز به تهران انجام و پرواز در مسیر مشهد، زاهدان، شیراز، اکتائو و استانبول در طول هفته برقرار خواهد بود.

متانت گفت: همچنین در حال حاضر برقراری پرواز به قزاقستان و استانبول نیز از این فرودگاه فعال شده است.

وی بیان کرد: مسافران گرامی می‌توانند جهت تهیه بلیط به دفاتر و آژانس‌های فروش بلیط در سراسر استان و یل سایت‌های مجاز و دارای مجوز از سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنند.

منبع: فرودگاه های گلستان