استاندار تهران، از حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات پایدار و بی‌وقفه به مردم شریف استان تهران، اظهار کرد: پیرو بخشنامه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برابر هماهنگی‌های انجام‌شده با معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حضور همه کارکنان، به‌صورت ۱۰۰ درصدی، انجام خواهد شد.

استاندار تهران افزود: فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها نیز مطابق اعلام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.

برچسب ها: استاندار تهران ، ادارات تهران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
معلما که عمرا نمیان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بازار سیاه فیلترشکن فروشی و سیم کارت پرو خوش گذشته؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
لااقل تا آخر اردیبهشت صبر میکردید بینید وضعیت چه جوریه
بعدش صد در صدی اعلام میشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت چی شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ظاهرا پشت پرده توافق شده و همه چی رو دادید رفته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا ادارات هم باز کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پشت پرده توافق شده روی کاغذ بعدا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس این نت چرا وصل نمیشه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترت بین الملل هم صددرصدی وصل کنید
