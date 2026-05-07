باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، با اشاره به ضرورت استمرار ارائه خدمات پایدار و بی‌وقفه به مردم شریف استان تهران، اظهار کرد: پیرو بخشنامه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۴ توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برابر هماهنگی‌های انجام‌شده با معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با حضور همه کارکنان، به‌صورت ۱۰۰ درصدی، انجام خواهد شد.

استاندار تهران افزود: فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها نیز مطابق اعلام وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود.