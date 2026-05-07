باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیاصغر محمدپور فرمانده انتظامی شهرستان جهرم بیان کرد: با توجه به افزایش استفاده شهروندان از خدمات الکترونیکی و فضای مجازی، موضوع مقابله با جرائم سایبری، بهویژه کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد، بهصورت ویژه در دستور کار پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفته است.
او افزود: از اول اردیبهشتماه امسال تاکنون، مأموران پلیس فتا این شهرستان با انجام اقدامات فنی، تخصصی و اطلاعاتی موفق شدند بیش از ۱۰ پرونده جرائم سایبری که موضوع آن برداشت غیرمجاز وجه از حساب شاکیان بوده را بررسی، پیگیری و به سرانجام برسانند.
سرهنگ محمد پور تصریح کرد: در نتیجه رسیدگی دقیق و تلاش شبانهروزی کارشناسان پلیس فتا، مبلغ ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال وجه نقد که از حساب مالباختگان برداشت شده بود، به حساب شاکیان بازگشت داده شد.
این مقام انتظامی با تأکید بر برخورد قاطع با مجرمان سایبری گفت: پلیس فتا با توان علمی و فنی خود، فعالیتهای مجرمانه فضای مجازی را به صورت مستمر رصد و اجازه سوءاستفاده به کلاهبرداران نمیدهد.
او به شهروندان توصیه کرد: اطلاعات بانکی و شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و هرگونه مورد مشکوک را سریعاً از طریق شماره فوریتهای پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.
منبع: پلیس فارس