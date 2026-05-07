باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز دست برتر ما در حوزه ژئوپلیتیک است که به نوعی باعث اجبار دشمن صهیونیستی - آمریکایی برای ترک این مخاصمه و افزایش هزینه جنگ برای آنها شد.
یوسفی ادامه داد: تنگه هرمز تأمینکننده ۲۵-۲۰ درصد انرژی و نفت و ۳۵ درصد از گاز و گاز مایع و ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی دنیاست و اگرچه محاصره دریایی برای ما، برخی از مشکلات را به وجود آورده است، امّا باید بدانیم که اولین مشکلات در افزایش قیمت تمام شده محصولات برای یک دوازدهم GDP و اقتصاد دنیاست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: محاصره کامل دریایی یک بلوف هالیوودی از سوی ترامپ است و ایران هفدهمین کشور پهناور دنیاست که با ۱۵ کشور همسایه ارتباط دارد و در بحث بنادر، حدود ۵ هزار کیلومتر در شمال و جنوب و جزایر کشور سواحل داریم و ایران جغرافیای غیرقابل محاصره است و اگر این محاصره دریایی ادامه پیدا کند به اقتصاد دنیا آسیب وارد میشود و محدودیت در تأمین کالا به وجود میآید و بیشترین فشار و ضرر به کشورهای خلیج فارس وارد میشود؛ به طوریکه صادرات نفت کویت صفر شده است و تأمین برخی از کالاها در کشورهای حوزه خلیج فارس در مقایسه با ایران با مشکلات بیشتری روبهروست.
در ادامه، کاپیتان داوود تفتی، عضو هیئتمدیره انجمن مالکان کشتی گفت: در آمایش تجاری، یکی از بحثها لجستیک و حمل و نقل است و لجستیک به حدی در دنیا مهم است که یک درصد افزایش هزینههای آن باعث میشود که حدود ۵-۳ درصد از جریان تجاری کالا کم شود.
تفتی ادامه داد: یکی از پیامدهای کنترل و بسته شدن تنگه هرمز، گران شدن سوخت کشتیها بود و ۴۰ درصد از هزینههای ناوگان کشتیرانی سوخت است و بر اساس محاسبههای ما، به ازای هر بشکه سوخت که ۱۰ دلار گران شود قیمت حمل و نقل کالا هم، افزایش پیدا میکند.
در ادامه، یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در حال حاضر، میتوانیم بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی را از بنادر شمالی و دریای خزر بیاوریم و این بار به صورتی عمل نکنیم که همه را از یک بندر در امارات یا ایران بیاوریم و باید آنها را در بنادر شمالی به صورت زمانبندی مشخص قرار بدهیم که تخلیه و سرعت بارگیری بیشتر شود و سرعت ظرفیت ریلی کشور نیز باید افزایش پیدا کند و برخی از کارهای غیرضروری هم، اصلاح کنیم و با تشکیل جلسات مجلس باید قانون بودجه اصلاح شود که مثلاً کریدور ریلی شمال به جنوب یا شرق به غرب را اصلاح کنیم.