باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس درمورد اهمیت تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز دست برتر ما در حوزه ژئوپلیتیک است که به نوعی باعث اجبار دشمن صهیونیستی - آمریکایی برای ترک این مخاصمه و افزایش هزینه جنگ برای آن‌ها شد.

یوسفی ادامه داد: تنگه هرمز تأمین‌کننده ۲۵-۲۰ درصد انرژی و نفت و ۳۵ درصد از گاز و گاز مایع و ۵۰ درصد محصولات پتروشیمی دنیاست و اگرچه محاصره دریایی برای ما، برخی از مشکلات را به وجود آورده است، امّا باید بدانیم که اولین مشکلات در افزایش قیمت تمام شده محصولات برای یک دوازدهم GDP و اقتصاد دنیاست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: محاصره کامل دریایی یک بلوف هالیوودی از سوی ترامپ است و ایران هفدهمین کشور پهناور دنیاست که با ۱۵ کشور همسایه ارتباط دارد و در بحث بنادر، حدود ۵ هزار کیلومتر در شمال و جنوب و جزایر کشور سواحل داریم و ایران جغرافیای غیرقابل محاصره است و اگر این محاصره دریایی ادامه پیدا کند به اقتصاد دنیا آسیب وارد می‌شود و محدودیت در تأمین کالا به وجود می‌آید و بیشترین فشار و ضرر به کشورهای خلیج فارس وارد می‌شود؛ به طوری‌که صادرات نفت کویت صفر شده است و تأمین برخی از کالاها در کشورهای حوزه خلیج فارس در مقایسه با ایران با مشکلات بیشتری روبه‌روست.

در ادامه، کاپیتان داوود تفتی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مالکان کشتی گفت: در آمایش تجاری، یکی از بحث‌ها لجستیک و حمل و نقل است و لجستیک به حدی در دنیا مهم است که یک درصد افزایش هزینه‌های آن باعث می‌شود که حدود ۵-۳ درصد از جریان تجاری کالا کم شود.

تفتی ادامه داد: یکی از پیامدهای کنترل و بسته شدن تنگه هرمز، گران شدن سوخت کشتی‌ها بود و ۴۰ درصد از هزینه‌های ناوگان کشتی‌رانی سوخت است و بر اساس محاسبه‌های ما، به ازای هر بشکه سوخت که ۱۰ دلار گران شود قیمت حمل و نقل کالا هم، افزایش پیدا می‌کند.

در ادامه، یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: در حال حاضر، می‌توانیم بیش از ۸ میلیون تن کالای اساسی را از بنادر شمالی و دریای خزر بیاوریم و این بار به صورتی عمل نکنیم که همه را از یک بندر در امارات یا ایران بیاوریم و باید آن‌ها را در بنادر شمالی به صورت زمان‌بندی مشخص قرار بدهیم که تخلیه و سرعت بارگیری بیشتر شود و سرعت ظرفیت ریلی کشور نیز باید افزایش پیدا کند و برخی از کارهای غیرضروری هم، اصلاح کنیم و با تشکیل جلسات مجلس باید قانون بودجه اصلاح شود که مثلاً کریدور ریلی شمال به جنوب یا شرق به غرب را اصلاح کنیم.

فرداد فیروزپور، کارشناس حمل و نقل دریایی گفت: ما یک جغرافیای غیرقابل محاصره‌ای هستیم به یک شرط؛ داشتن دیپلماسی فعال. امّا متأسفانه در چند سال گذشته، در زمینه دیپلماسی از نظر لجستیک با همسایه‌های خود خیلی موفق نبوده‌ایم.

فیروزپور ادامه داد: در زمینه لجستیکی بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم و در ترکیه مشکل داریم و کامیون‌های ایرانی نمی‌توانند در بنادر ترکیه بارگیری کنند و علتش نبود هماهنگی سازمان‌ها، نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلف است و ما بدنبال این هستیم راه‌حل پیدا کنیم که از همه ظرفیت خود استفاده کنیم و اگر الان، ظرفیتی در حال استفاده است به دلیل همت بزرگ بین بخش خصوصی و دولتی به ویژه بخش خصوصی است.

این کارشناس حمل و نقل دریایی گفت: دیپلماسی بسیار مهم است و با وجود این که می‌دانستیم بنادر ترکیه جزء بنادری هستند که به درد ما می‌خورند کاری نکردیم و کاملاً قابل پیش‌بینی بود که امارات متحده نمی‌تواند در طولانی‌مدت شریک تجاری قطعی باشد و اطلاع دادیم که وضعیت خیلی مناسب نیست و توقع داشتیم وزارت امور خارجه خیلی بیشتر از این باشند و متأسفانه، موضوع لجستیک به فراموشی سپرده شده بود.

در ادامه، تفتی گفت: در ایران الگوی تجاری وجود داشته است، اما باید قوی‌تر باشد و آن، الگوی تجارت کشور‌های همسایه با همسایه است؛ الگوی تجارتی که کشور‌های محصور در خشکی که دریا ندارند از آن استفاده می‌کنند و امیدوارم از این چالش‌ها یک فرصت به وجود آوریم و بخش لجستیک مرزی در مرز‌های خشکی را قوی کنیم.

عضو هیئت‌مدیره انجمن مالکان کشتی ادامه داد: مشکلی که در زمینه لجستیک داریم و باید حل شود این است که مدیریت یکپارچه نداریم که توازن بین اجزای زنجیره تأمین به وجود بیاید، امّا با داشتن مرز‌های خشکی و امکاناتی که در این مرز‌ها داریم حتماً باید از این ظرفیت خشکی در کنار اقتصاد دریامحور استفاده کنیم.

در ادامه، یوسفی گفت: نباید اهمیت تنگه هرمز را به عنوان دست برتر ژئوپلیتیک به گرفتن عوارض تقلیل داد و امنیت پایدار کشور در گروی تنگه هرمز است و بخشی از ناهماهنگی‌هایی که قبلاً وجود

داشت الان، در حال برطرف شدن هستند.