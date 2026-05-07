نبود یک مرکز تخصصی قلب با تجهیزات پیشرفته در خرمشهر باعث شده تا بسیاری از بیماران در میانه راه یا به دلیل تأخیر در رسیدن به مقصد، جان خود را از دست بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در روز‌های گرم و طاقت‌فرسای خوزستان، وقتی زمان برای یک بیمار قلبی، حکم طلا را دارد، هر ثانیه تأخیر می‌تواند مرز میان مرگ و زندگی باشد. برای سال‌ها، ساکنان خرمشهر و شهرستان‌های همجوار، در مواجهه با بحران‌های قلبی-عروقی، با یک کابوس بزرگ رو‌به‌رو بوده‌اند: «سفر». سفری طولانی، پر از استرس و با ریسک بسیار بالا از خرمشهر به مراکز تخصصی در شهر‌های بزرگتر. در این میان، پروژه ساخت بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر، تنها یک طرح توسعه‌ای نیست؛ بلکه یک «پاسخ اضطراری» به نیاز‌های حیاتی مردم منطقه است.

فراتر از دیوارها؛ کاهش مرگ‌ومیر و عدالت در سلامت

بیماری‌های قلبی و عروقی، عامل اصلی مرگ‌ومیر در منطقه جنوب خوزستان هستند. نبود یک مرکز تخصصی با تجهیزات پیشرفته (مانند واحد آنژیوگرافی، مراقبت‌های ویژه قلب و جراحی‌های باز)، باعث شده تا بسیاری از بیماران، به‌ویژه سالمندان و افراد کم‌درآمد، در میانه راه یا به دلیل تأخیر در رسیدن به مقصد، جان خود را از دست بدهند.

احداث این بیمارستان، در واقع تحقق «عدالت در سلامت» است. عدالت یعنی اینکه کیفیت خدمات درمانی در خرمشهر، با کیفیت خدمات در تهران یا اصفهان تفاوت فاحشی نداشته باشد. وقتی یک بیمار قلبی در خرمشهر بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت عمل‌های تخصصی قرار گیرد، ما نه تنها یک ساختمان ساخته‌ایم، بلکه زنجیره‌ای از زندگی‌ها را از دست رفتن نجات داده‌ایم.

از کاهش بار مالی تا پویایی منطقه

از منظر اقتصادی، بیمارستان قلب خرمشهر می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار مالی خانواده‌ها ایفا کند. هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل، اقامت در شهر‌های دیگر و هزینه‌های جانبی سفر برای بیماران و همراهانشان، فشار مضاعفی بر اقتصاد خانواده‌های تحت پوشش ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، این پروژه می‌تواند به عنوان یک «قطب سلامت» عمل کند. وجود یک مرکز تخصصی، باعث جذب پزشکان متخصص، پرستاران ماهر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان تحصیل‌کرده منطقه می‌شود. این یعنی تبدیل شدن خرمشهر از یک منطقه که صرفاً بیمار را به بیرون «ارسال» می‌کند، به منطقه‌ای که خدمات را در درون خود «تولید» می‌کند. این همان چرخه پویایی است که برای توسعه هر شهری ضروری است.

ضرب الاجل در تسریع انجام طرح بیمارستان قلب خرمشهر

علم‌الهدایی معاون عمرانی استاندار پیش از این تأکید کرد که تکمیل طرح بیمارستان قلب خرمشهر، گامی بلند در مسیر تحقق عدالت سلامت و ارتقای سطح خدمات درمانی برای شهروندان این منطقه و زائران اربعین حسینی خواهد بود.

معاون عمرانی استانداری دستورکار‌های لازم جهت تسریع در امور را صادر کرد.

با این حال، پروژه‌های بزرگ عمرانی با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو هستند. سرعت در اجرا، تأمین بودجه پایدار و به‌ویژه، تأمین نیروی انسانی متخصص، سه رکن اصلی موفقیت این پروژه هستند. ساخت ساختمان بدون تجهیزات مدرن و بدون پزشکان متخصص، تنها یک بنای خالی خواهد بود.

ما از مسئولان و سیاست‌گذاران منطقه، مطالبه می‌کنیم که پروژه بیمارستان قلب خرمشهر را نه یک پروژه «انتخابی»، بلکه یک پروژه «استراتژیک و حیاتی» در اولویت قرار دهند. زمان نباید به نفع بیماری‌ها تمام شود. نباید اجازه داد که با هر ثانیه تأخیر در تکمیل این پروژه، فرصت‌های نجات جان انسان‌ها از دست برود.

خرمشهر، با تمام شکوه و تاریخش، سزاوار این است که در حوزه سلامت، از وضعیت «انزوا» به وضعیت «مرکزیت» تغییر جایگاه دهد. بیمارستان قلب خرمشهر، یعنی تپش دوباره امید در رگ‌های این شهر است.