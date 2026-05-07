باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - جواد کاظمی،رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی قم درباره چالش‌های فرش دستباف قم در گفتگو با خبرنگار از اختلال در ورود ابریشم و التهاب بازار مواد اولیه،موانع ثبت سفارش و افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه خبر داد و تأکید کرد: این وضعیت، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان فرش دستباف در استان قم وارد کرده است.

اصلاح سیاست‌های واردات ضروری است

او با بیان اینکه فعالان حوزه فرش دستباف قم با اشاره به مشکلات موجود در تأمین ابریشم، خواستار اصلاح فوری سیاست‌های واردات هستند، تأکید کرد در صورت ادامه روند فعلی، نه تنها تولید فرش دستباف در قم با خطر مواجه می‌شود، بلکه بازار‌های صادراتی این هنر-صنعت نیز از دست خواهد رفت.

ضرورت تقویت برند واحد «فرش ابریشم قم

رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی قم در ادامه بر لزوم تقویت برند واحد «فرش ابریشم قم» با رویکردی نوآورانه شامل بسته‌بندی فاخر، بازاریابی دیجیتال و حضور قدرتمند در نمایشگاه‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: فعالان این حوزه معتقدند که بدون برندسازی قوی و معرفی صحیح، این هنر اصیل در رقابت با محصولات مشابه خارجی عقب خواهد ماند.

او با بیان اینکه ابریشم ستون فقرات تولید فرش دستباف در قم است،مهم ترین چالش‌های فرش دستباف قم را واردات بی‌رویه و بدون برنامه ابریشم،-افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه،موانع ثبت سفارش و التهاب بازار، ضعف در برندسازی و بازاریابی دیجیتال،-تهدید بازار‌های صادراتی و کاهش تولید داخلی عنوان کرد.

رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی قم در پایان گفت:امیدواریم با پیگیری موارد مطرح شده در کمیسیون فرش و تعامل با نهاد‌های مرتبط، شاهد بهبود شرایط و رونق دوباره این هنر-صنعت اصیل ایرانی باشیم.