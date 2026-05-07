باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در تماسی تلفنی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان درباره موضوعات مختلف غرب آسیا با تمرکز بر وضعیت منطقه خلیجفارس گفتوگو کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در این گفتوگو، جنبههای جاری دستور کار خاورمیانه با تاکید بر اوضاع منطقه خلیج (فارس) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»
این بیانیه میافزاید که دو طرف بر «اهمیت جلوگیری از بازگشت چرخه خشونت و نابودی زیرساختهای غیرنظامی در خاورمیانه» تاکید کردند. همچنین در این بیانیه اشاره شده است که: «سرگئی لاوروف بر آمادگی روسیه برای کمک به بازگرداندن وضعیت پیرامون ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرد.»
وزارت امور خارجه روسیه همچنین دوشنبه گذشته گزارش داده بود که وزرای خارجه روسیه و مصر، سرگئی لاوروف و بدر عبدالعاطی، در تماسی تلفنی تحولات اوضاع در منطقه غرب آسیا را بررسی کردند.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد: «وزرای خارجه روسیه و مصر به طور مفصل درباره وضعیت فعلی خاورمیانه، که ناشی از تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران است، گفتوگو کردند.»
منبع: اسپوتنیک