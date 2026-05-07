وزیر خارجه روسیه در گفت‌و‌گو با همتای عمانی خود، ضمن بررسی تحولات خلیج‌فارس، بر آمادگی مسکو برای بازگرداندن پرونده ایران به مسیر دیپلماتیک تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور در تماسی تلفنی با بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان درباره موضوعات مختلف غرب آسیا با تمرکز بر وضعیت منطقه خلیج‌فارس گفت‌و‌گو کرده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «در این گفت‌و‌گو، جنبه‌های جاری دستور کار خاورمیانه با تاکید بر اوضاع منطقه خلیج (فارس) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.»

این بیانیه می‌افزاید که دو طرف بر «اهمیت جلوگیری از بازگشت چرخه خشونت و نابودی زیرساخت‌های غیرنظامی در خاورمیانه» تاکید کردند. همچنین در این بیانیه اشاره شده است که: «سرگئی لاوروف بر آمادگی روسیه برای کمک به بازگرداندن وضعیت پیرامون ایران به مسیر سیاسی و دیپلماتیک تاکید کرد.»

وزارت امور خارجه روسیه همچنین دوشنبه گذشته گزارش داده بود که وزرای خارجه روسیه و مصر، سرگئی لاوروف و بدر عبدالعاطی، در تماسی تلفنی تحولات اوضاع در منطقه غرب آسیا را بررسی کردند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «وزرای خارجه روسیه و مصر به طور مفصل درباره وضعیت فعلی خاورمیانه، که ناشی از تجاوزات آمریکا و اسرائیل به ایران است، گفت‌و‌گو کردند.»

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: وزیر خارجه روسیه ، وزیر خارجه عمان ، غرب آسیا
خبرهای مرتبط
وزیر امور خارجه عمان: گفت وگوی سازنده‌ای با همتای ایرانی داشتم
پوتین و عراقچی در سن‌پترزبورگ دیدار کردند/ لاوروف: گفت‌و‌گو‌ها سازنده بود
معاون لجستیکی نیروی هوایی ارتش تاکید کرد؛
ضرورت شناخت عمیق جایگاه ژئوپلیتیک ایران/ آمریکای خونخوار جهان را به مناطق فرماندهی تقسیم کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکر کن یه آدم عاقل چند بار از یه سوراخ گزیده میشه،برین تحقیق کنین تا حالا چند بار از روسیه نارو خوردین،کسی که به اینا اعتماد کنه باید به عقلش شک کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چراا همه شدن وکیل وصی کشور ماا؟؟؟؟ انصافا آبی هم از اينا واسه ما گرم نمی‌شه 😠
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چون کشتی هاشون میخواد رد شه گیرن 😁
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب میخوان کمک کنن دیگه ! البته که بیشتر وضعیت و منفعت خودشون هم در نظر دارن🤭
۱
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر ننه قمری الان داره در مورد ایران تز میده
برید به کار و زندگیتون برسید
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
😂
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
آخرین اخبار
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»