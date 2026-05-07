باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - فرماندهان انتظامی فارس در نقاط مختلف استان موفق به دستگیری سارقان و متخلفان و کشف محموله‌های قاچاق شدند.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در رستم

فرمانده انتظامی رستم از شناسایی و دستگیری سارقان اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی، تخصصی و بررسی صحنه‌های سرقت موفق شدند در این خصوص ۳ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آن‌ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی رستم با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند، افزود: سارقان پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

سرهنگ نازیدوک با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش جامعه خط قرمز پلیس است، از شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف کود شیمیایی بدون مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از کشف ۳۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک فرمانده انتظامی رستم اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل کود شیمیایی مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۳۰۰ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز را کشف کردند.

سرهنگ نازیدوک با اشاره به اینکه راننده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

دستگیری سارق در سپیدان

فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان از شناسایی و دستگیری یک سارق با اعتراف به ۶ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح‌الله رضایی فرمانده انتظامی شهرستان سپیدان گفت: در پی افزایش گزارشات مردمی مبنی بر وقوع سرقت از مغازه‌ها در نقاط مختلف شهرستان سپیدان، گروهی مجرب از مأموران پلیس آگاهی مسئول رسیدگی به موضوع شدند.

او افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات اولیه، بررسی صحنه‌های سرقت و جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، موفق شدند ردپای سارق را شناسایی کنند و با اقدامات پلیسی هدفمند، او را در مخفیگاهش دستگیر کنند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت از مغازه اعتراف کرد، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف گازوئیل بدون مجوز به صورت ذخیره در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان از کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان بیان کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی و محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان که در پوشش خرید روغن سوخته اقدام به خرید گازوئیل می‌کرد مشکوک شدند و پس از هماهنگی قضایی آن را متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از این تانکر، ۳۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال کشف شد، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

کشف موتورسیکلت بدون مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی لارستان بیان کرد: ماموران انتظامی این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با اقدامات فنی از نگهداری یک دستگاه موتورسیکلت بدون پلاک در منزلی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او اظهار کرد: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل یک دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به معرفی مالک موتورسیکلت به مرجع قضایی، افزود: ارزش موتورسیکلت توقیفی برابر نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال برآورد شده است.

توقیف موتورسیکلت هزار سی سی بدون مجوز در داراب

فرمانده انتظامی داراب از توقیف یک دستگاه موتورسنگین هزار سی‌سی بدون مجوز خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه تعداد معدودی جوان با موتورسیکلت‌های سنگین در محور‌های مواصلاتی و بعضا معابر درون شهری با انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین و ایجاد آلودگی صوتی، موجب اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش شهروندان می‌شوند، گفت: برخورد با این تخلف بر حسب وظیفه ذاتی پلیس و مطالبات به حق شهروندان در دستور کار این فرماندهی قرار دارد.

او افزود: در همین خصوص گروهی از یگان امداد شهرستان به صورت نامحسوس اقدام به گشت زنی در حوزه استحفاظی کردند و موفق به توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین هزار سی سی بدون مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال شدند.

سرهنگ هاشمی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در این خصوص، تصریح کرد: سلامت و امنیت مردم خط قرمز مجموعه انتظامی است و پلیس همواره در این رابطه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کشف بیش از ۲۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس از کشف ۲۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در استان خبر داد.

سرهنگ محمدرضا رضایی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس بیان کرد: مأموران پلیس با اجرای طرح‌های هدفمند مقابله با قاچاق سوخت در سطح استان فارس، طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به توقیف ۱۰ دستگاه خودرو و کشف ۲۳۰ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز شدند و در این رابطه نیز ۱۰ نفر متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس با اشاره به عملکرد پلیس در امسال، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سطح استان کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال، ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.

او تصریح کرد: در طول این مدت ۳۸۸ فقره پرونده در زمینه قاچاق سوخت تشکیل، ۳۹۰ نفر متهم دستگیر و ۲۹۳ دستگاه خودرو توقیف شده است. همچنین ۹۵ محل انبار سوخت قاچاق در نقاط مختلف استان شناسایی و مهر و موم شده است.

سرهنگ رضایی از شهروندان درخواست کرد: هرگونه مورد مشکوک در زمینه قاچاق سوخت را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا با متخلفان به صورت قاطعانه برخورد شود.

گفتنی است سوخت‌های کشف شده پس از سیر مراحل قانونی تحویل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان می‌شود.

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از شناسایی و دستگیری سارقان اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۱ انقلاب، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران تجسس کلانتری قرار گرفت.

او تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی و همچنین بررسی صحنه‌های سرقت، ماموران موفق شدند در این خصوص ۲ نفر سارق و یک مالخر را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، آنان را دستگیر کنند.

او با اشاره به اینکه متهمان به سرقت در بازجویی‌های پلیسی به ۲۰ فقره سرقت از ساختمان‌های‌‍ نیمه کاره و در حال ساخت اعتراف کردند، گفت: مقادیری اموال مسروقه به ارزش ۷ میلیارد ریال نیز کشف و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

فرمانده انتظامی مرودشت به صاحبان اماکن خصوصی از جمله ساختمان‌های نیمه کاره، خانه باغ‌ها، و مراکز دولتی توصیه کرد: برای مراقبت از اموال خود از نگهبان و تجهیزات بازدارنده از جمله دوربین مدار‌بسته استفاده کنند و در صورت برخورد با موارد مشکوک مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.