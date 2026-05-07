باشگاه خبرنگاران جوان - مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی در مورد خروج نظامیان آمریکایی از آلمان و اروپا، گفته است: «حضور نظامیان آمریکایی در اروپا برای حفظ منافع خودشان است نه اروپا.»
اروپاییها پس از تحقیر نظامی و سیاسی آمریکا در جریان جنگ با ایران و خصوص مساله تنگه هرمز، قابلیتهای دیگری از نوع مواجهه با پدر خوانده بروز دادهاند. آنها که همیشه در مواجهه با آمریکا جانب احتیاط را رعایت میکردند، حالا به شکل معناداری در برابر واشنگتن اعلام وجود میکنند.
اروپای غربی که پس از جنگ جهانی دوم، تکیه به آمریکا را جزء لاینفک سیاست خارجی خود کرده بود، سالها در همین مسیر باقی ماند و حتی تشکیل اتحادیه اروپا نیز نتوانست به این وابستگی خاتمه بخشد.
اروپا در سالهای اخیر و در پروندههایی، چون برجام سعی کرد تا به عنوان یک میانجی وجههای برای خود کسب کند، اما خروج آمریکا از برجام نشان داد که قاره سبز در سیاست خارجی همچنان به عنوان یک سایه به دنبال آمریکا حرکت میکند.
پس از ورود مجدد ترامپ به کاخ سفید، دور جدیدی از روابط آمریکا و اروپا آغاز شده است. ترامپ و تقریبا تمام اطرافیان او بارها اروپا را در موضوعاتی، چون اوکراین و گرینلند بارها تحقیر کردهاند.
اما پس از جنگ آمریکا با ایران و خصوصا التماس ترامپ به متحدان اروپایی و البته ناتو برای ورود به مهلکه تنگه هرمز، به یکباره ورق برگشته و قاره سبز در مواجهه با آمریکا قابلیتهای تازهای رو کرده است!
سفارت ایران در بلغارستان در ادامه پیام توئیتری خود به کالاس نوشته است: «پیش از جنگ اخیر علیه ایران، شما در واشنگتن جمع میشدید و چاپلوسی ترامپ را میکردید.»
این سخن اشاره به عکس تاریخی سران اروپا پس از شرکت در نشست آلاسکا در محضر رئیس جمهور آمریکا دارد. جایی که ترامپ پس از دیدار با پوتین، از سران کشورهای بزرگ اروپایی به همراه اوکراین مانند دانش آموزان در محضر مدیر مدرسه، در دفتر بیضی شکل کاخ سفید استقبال کرد.
در همان زمان هرچند انتقادهایی از سوی رسانههای اروپایی نسبت به رفتار تحقیر آمیز واشنگتن شد، اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: «موضعگیری اروپاییها در مقابل آنچه در خفا به ما اعلام میکنند، صرفا یک حرکت نمایشی است.»
پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، زمانی که عیار قدرت آمریکا در تنگه هرمز سنجیده شد. عدم ورود ناتو و اروپا به طرح ترامپ برای بازگشایی این تنگه، کار را به جایی رساند که ترامپ، ناتو را به خروج از آن و همچنین تلافی در موضوعاتی، چون اوکراین تهدید کرد.
در مقابل، اما واکنش اروپاییها عجیب بود. آنها که گویی جسارت بیشتری یافته بودند، از پاریس تا لندن و برلین اظهاراتی بیسابقهای در برابر پدرخوانده داشتند.
ماجرا از مخالفت صریح سران اروپا از ورود به جنگ با ایران شروع شد. در این بین لندن به عنوان متحد نزدیک آمریکا در کنار فرانسه و آلمان، پیشرو بودند. کیراستارمر نخست وزیر انگلستان بارها اظهار داشت: «هیچ فشاری نمیتواند لندن را به جنگی بکشاند که منافعی در آن ندارد»
مکرون و مرتس نیز به عنوان روسای دولت در فرانسه و آلمان، اظهارات مشابهی داشتند. مرتس از قاطعیت در عدم ورود به مهلکه تنگه هرمز گفت و مکرون نیز برای اولین بار از محترم شمردن زیرساختهای انرژی ایران دم زد!
سخنان بیسابقه مرتس به عنوان یکی از متحدان حرف گوش کن آمریکا در خصوص تبعات جنگ با ایران را باید گل سرسبد جسارت اروپا در برابر آمریکا بدانیم.
وقتی که ایران برای شرکت در دور دوم مذاکرات به اسلام آباد نرفت تا آمریکاییها دست خالی به کشورشان برگردند، مرتس گفته بود: «سران ایران در حال تحقیر ایالات متحده هستند و باعث شدهاند که مقامهای آمریکایی به پاکستان سفر کرده و بدون نتیجه بازگردند.»
این سخنان به قدری برای ترامپ سخت بود که بلافاصله در تروث سوشیال نوشت: «فردریش مرتس، صدر اعظم آلمان، فکر کرده ایران سلاح هستهای داشته باشه مشکلی نیست. این بابا اصلا نمیدونه داره چی میگه!»
بیمعرفتی اروپا (به تعبیر ترامپ) در عدم ورود به مهلکه هرمز، باعث شده تا اکنون بحث بین دو سوی اقیانوس اطلس به موضوع خروج قریب الوقوع نظامیان آمریکایی از اروپا کشیده شود.
اما در این دعوا نیز، اروپاییها نشان دادهاند قصد ندارند مقابل آمریکا سرخم کنند. مکرون در یکی از جدیدترین اظهار نظرها با اشاره به اینکه «اروپا در جنگ با ایران نیست» در خصوص وابستگی نظامی به آمریکا گفته است: «ما در حال تجربه هزینههای وابستگی بیش از حد خود به چتر دفاعی و امنیتی آمریکا هستیم. بیایید صادق باشیم، این همان فیل درون اتاق است که کسی درباره آن حرف نمیزند.»
با سخنان اخیر کایا کالاس در مورد خروج نظامیان آمریکایی که بوی بیاعتنایی به تهدید آمریکاییها میدهد، به نظر میرسد اروپا حدالمقدور سیاست شجاعانهتری نسبت به آمریکا در پیش گرفته است. سیانان نوشته است: «نبرد با ایران، اروپاییها را مقابل ترامپ شجاع کرد».
منبع: فارس