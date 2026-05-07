باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الحدث، شبکه تلویزیونی تحت مدیریت عربستان روز پنجشنبه گزارش داد که «انتظار میرود در ساعات آینده شاهد «پیشرفت» برای از سرگیری حرکت کشتیهای سرگردان در تنگه هرمز باشیم».
این رسانه مدعی شد: «طبق گزارشها، توافقهایی در مورد کاهش محاصره در ازای بازگشایی تدریجی تنگه حاصل شده است».
این گزارش در حالی منتشر میشود که صبح امروز، آسوشیتدپرس گزارش داد که مشاوران و مقامات دولت دونالد ترامپ در آستانه سفر هفته آتی او به پکن، درخواستهای خود از چین برای کمک به باز کردن تنگه هرمز را افزایش دادهاند.
بر اساس این گزارش، مقامات کاخ سفید، چین را تحت فشار قرار دادهاند تا از نفوذ خود برای باز کردن تنگه هرمز استفاده کند.
منبع: بریکینگ نیوز