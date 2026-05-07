تلویزیون عربستانی می‌گوید ممکن است طی ساعات آینده، پیشرفت‌هایی درباره حرکت کشتی‌ها در تنگه هرمز صورت گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الحدث، شبکه تلویزیونی تحت مدیریت عربستان روز پنجشنبه گزارش داد که «انتظار می‌رود در ساعات آینده شاهد «پیشرفت» برای از سرگیری حرکت کشتی‌های سرگردان در تنگه هرمز باشیم». 

این رسانه مدعی شد: «طبق گزارش‌ها، توافق‌هایی در مورد کاهش محاصره در ازای بازگشایی تدریجی تنگه حاصل شده است». 

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که صبح امروز، آسوشیتدپرس گزارش داد که مشاوران و مقامات دولت دونالد ترامپ در آستانه سفر هفته آتی او به پکن، درخواست‌های خود از چین برای کمک به باز کردن تنگه هرمز را افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، مقامات کاخ سفید، چین را تحت فشار قرار داده‌اند تا از نفوذ خود برای باز کردن تنگه هرمز استفاده کند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: تنگه هرمز ، ترافیک دریایی ، عربستان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نامردهای بز دل و بی غیرت، از حمله دیشب باخبر بودند. خیال کردند آمریکا راه رو باز می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مطمئنایانکیهازیرفشارندکه به التماس افتادندتابروندچین.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
الحق راست گفته بجای آرامش درگیری رخ داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پیشرفت ینی اینترنت . اینترنت رو وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا ؟؟ مگه خبری شده که ما نمیدونیم 🙁
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر چی رهبری فرمودند همان باید بشود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشالله امیدوارم انجام شه و‌مردم ارامش داشته باشن
