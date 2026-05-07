باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز مبادله ایران روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه میزبان یکصد و چهل و پنجمین حراج شمش طلا خواهد بود.

 طبق اعلام این مرکز، متقاضیان فقط تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۹ اردیبهشت فرصت دارند برای حضور در این حراج ثبت‌نام کنند.

برای شرکت در این رویداد، واریز ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه‌الضمان به ازای هر شمش الزامی است. همچنین متقاضیان باید پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها داشته و شرایط مندرج در شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران را رعایت کنند.

بر اساس اطلاعیه مرکز مبادله، گروه‌های زیر مجاز به خرید در این حراج هستند:

-فروشندگان عمده شمش طلا

-تولیدکنندگان مصنوعات طلا

-خرده‌فروشان طلای آبشده

-سکوهای برخط خرید و فروش طلای آب‌شده، مصنوعات طلا و جواهر

این حراج با هدف سامان‌دهی معاملات شمش طلا و حمایت از فعالان قانونی صنعت طلا برگزار می‌شود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس دوباره طبق تجربه افزایش قیمت شدید داریم
