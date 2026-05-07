باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کریستوفر سونونو، فرماندار سابق نیوهمپشایر، در جریان بازدید اخیر خود از واشنگتن به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشدار داد که «قیمت بلیطهای هواپیما که در حال حاضر نیز بالا است، اگر جنگ علیه ایران بهزودی پایان نیابد، به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.»
به گزارش روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه، نگرانی مشاوران ترامپ در نشستهای خصوصی رو به افزایش است؛ چرا که آنها بیم دارند جمهوریخواهان هزینهی سیاسی سنگینی بابت افزایش قیمت سوخت بپردازند. بسیاری از این مشاوران مشتاق پایان یافتن این بحران هستند تا قیمتها پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر کاهش یابد.
نظرسنجی جدیدی که توسط رادیو ملی عمومی (NPR)، شبکه PBS و موسسه «ماریست» انجام شده، نشان میدهد که ۶۳ درصد از آمریکاییها ترامپ را مسئول اصلی یا جزئی افزایش قیمت بنزین میدانند. همچنین، بیش از ۸ نفر از هر ۱۰ آمریکایی تاکید کردهاند که دشواری در تامین بنزین، بودجه خانوادههایشان را تحت فشار شدیدی قرار داده است.
قیمت سوخت جت تنها چند هفته پس از آغاز جنگ تقریبا دو برابر شده و همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. شرکتهای هواپیمایی اعلام کردهاند که این وضعیت میلیاردها دلار هزینه اضافی در سال جاری به آنها تحمیل خواهد کرد که تاثیر منفی بر حاشیه سودشان میگذارد.
طبق دادههای دولتی، شرکتهای هواپیمایی آمریکا در مارس گذشته بیش از ۵ میلیارد دلار صرف خرید سوخت کردهاند که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. این شرکتها با امید به انتقال این هزینهها به مصرفکنندگان، در حال افزایش قیمت بلیطها و لغو پروازهایی هستند که در سطوح فعلی قیمت سوخت، سودی برایشان ندارند.
بر اساس دادههای شرکت «ایرلاینز ریپورتینگ کورپ» (متخصص رهگیری فروش آژانسهای مسافرتی)، در ماه مارس قیمت بلیط رفتوبرگشت کلاس اکونومی در داخل آمریکا نسبت به سال قبل ۲۱ درصد افزایش یافته و به ۵۷۰ دلار رسیده است.
تا این لحظه، شرکتهای هواپیمایی اعلام کردهاند که افزایش قیمتها هنوز تاثیر منفی بر میزان رزروها نداشته و امیدوارند با گذشت زمان، بخش بزرگتری از افزایش هزینههای سوخت را جبران کنند.
سونونو در این رابطه گفت که مقامات دولت ترامپ از پیامدهای اقتصادی جنگ آگاه هستند و افزود: «آنها این موضوع را درک میکنند و فکر میکنم به همین دلیل است که تلاش میکنند جنگ را هرچه سریعتر به پایان برسانند.»
با این حال، او هشدار داد که بازگشت قیمتها به سطوح پیش از جنگ ممکن است ماهها طول بکشد، او ادامه داد: «بلافاصله پس از بازگشایی کامل تنگه، قیمت بلیطها پایین نخواهد آمد. ما در طول تابستان و پاییز شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود، زیرا کاهش قیمت زمانبر است.»
از نخستین روز جنگ آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران در اواخر فوریه، سونونو در واشنگتن با کوین هست، مدیر شورای ملی اقتصاد، نمایندگان وزارت حملونقل و مقامات ارشد کاخ سفید دیدار کرده است.
به گزارش وال استریت ژورنال، یک مقام کاخ سفید تایید کرد که هست و سونونو درباره تاثیر افزایش قیمت سوخت بر بخش هوانوردی و راههای کاهش این تاثیر بر مصرفکنندگان گفتوگو کردهاند.
به نوشته این روزنامه، جنگ پیش از این باعث سقوط یکی از بازیگران صنعت هوانوردی شده است: شرکت «اسپیریت ایرلاینز» (Spirit Airlines). نمایندگان این شرکت اعلام کردند که به دلیل افزایش مداوم قیمت سوخت جت که برنامه خروج شرکت از وضعیت ورشکستگی را مختل کرده، مجبور به تعطیلی شدهاند.
دولت ترامپ و شرکت اسپیریت در دستیابی به توافقی برای اعطای حمایت مالی ۵۰۰ میلیون دلاری فدرال شکست خوردند. همچنین، سایر شرکتهای هواپیمایی ارزانقیمت نیز از زمان آغاز جنگ برای دریافت کمک به دولت آمریکا درخواست دادهاند. ماه گذشته، گروهی از این شرکتها خواستار کمک ۲.۵ میلیارد دلاری برای جبران هزینههای سوخت شدند و به طور جداگانه از قانونگذاران خواستند تا برخی از مالیاتهای وضعشده بر بلیطها را کاهش دهند.
منبع: المیادین