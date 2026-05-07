باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شرکت کشتی‌رانی دانمارکی «مرسک» (Maersk)، دومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری در جهان، هشدار داد که پیامد‌های درگیری‌ها علیه ایران و بسته‌شدن تنگه هرمز می‌تواند ماه‌ها ادامه یابد و تاثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد جهانی و تجارت بین‌الملل بر جای بگذارد.

این شرکت اعلام کرد که اختلال در مسیر تنگه هرمز، هزینه‌های عملیاتی آن را حدود ۵۰۰ میلیون دلار در ماه افزایش داده است؛ با این حال، خاطرنشان کرد که تا کنون توانسته این بار مالی را از طریق افزایش نرخ‌های کرایه به مشتریان منتقل کند.

وینسنت کلرک، مدیرعامل مرسک، توضیح داد که نگرانی‌ها تنها به جابه‌جایی مستقیم کالا محدود نمی‌شود، بلکه شامل پیامد‌های اقتصادی گسترده‌تر، به‌ویژه تورم، افزایش قیمت انرژی و احتمال کاهش تقاضای مصرف‌کننده در سطح جهان است.

وی افزود که بلاتکلیفی زیادی درباره آثار ثانویه جنگ بر اقتصاد جهانی وجود دارد و تاکید کرد که تاثیر بسته‌شدن تنگه هرمز از نظر سازوکار، شبیه به شوک‌های نفتی گذشته است، اما در ابعادی بسیار وسیع‌تر.

شرکت مرسک به عنوان شاخصی مهم برای تجارت جهانی شناخته می‌شود، چرا که از هر پنج کانتینری که در سطح جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود، تقریبا یکی متعلق به این شرکت است.

هرچند این شرکت نتایج فصلی فراتر از انتظاری را در سه ماهه نخست سال جاری اعلام کرد، اما نگاه محتاطانه‌ای به دوره پیش رو دارد و هشدار داده است که در صورت تداوم افزایش قیمت انرژی، احتمال کند شدن تقاضای جهانی وجود دارد.

مرسک همچنین اشاره کرد که برای کاهش هزینه‌ها اقداماتی را در نظر دارد، از جمله کاهش سرعت کشتی‌ها برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت.

درآمد‌های این شرکت در سه ماهه نخست با ۲ درصد کاهش به ۱۳ میلیارد دلار رسید، در حالی که سود عملیاتی آن به ۳۴۰ میلیون دلار کسقوط کرد. همچنین ارزش سهام مرسک در معاملات صبحگاهی حدود ۴.۵ درصد کاهش یافت.

منبع: المیادین