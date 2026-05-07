باشگاه خبرنگاران جوان - علی صادقی اظهار کرد: به دلیل افزایش حجم تردد خودروها و برای روانسازی عبور و مرور، مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران ـ شمال به صورت موقت یکطرفه شده است.
وی افزود: هماکنون تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان در برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: تردد در محور هراز نیز به صورت نیمهسنگین جریان دارد.
صادقی ادامه داد: وضعیت تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده و مشکلی در عبور و مرور این مسیرها وجود ندارد.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از توقفهای غیرضروری در حاشیه جادهها خودداری کرده و پیش از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.
