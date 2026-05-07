اسپانیا مجددا کاردار رژیم صهیونیستی را در اعتراض به بازداشت فعال اسپانیایی که در ناوگان صمود حضور داشت، احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا می‌گوید که این کشور کاردار رژیم صهیونیستی در مادرید را احضار کرده تا اعتراض خود را به بازداشت «غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل» یک فعال اسپانیایی اعلام کند.

این فعال اسپانیایی فلسطینی‌تبار «سیف ابو کِشِک» نام دارد و یکی از اعضای ناوگان کمک به غزه بود که به همراه یک فعال دیگر بازداشت شده است.

وزیر خارجه اسپانیا به پارلمان گفت: «ما دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او اطلاع دهیم که تمدید بازداشت شهروند ما چقدر غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است.»

دادگاه رژیم صهیونیستی اخیرا بازداشت این دو نفر را تمدید کرده است.

این دو نفر از جمله ده‌ها فعالی بودند که به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود به سمت غزه در حرکت بودند. این ناوگان در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) توسط نظامیان اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی یونان متوقف شد. سازمان‌دهندگان آن می‌گویند از ۱۸۰ فعال، ابو کشک و آویلا برای بازجویی به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده و در آنجا همچنان در بازداشت هستند.

گفته شده این دو فعال از زمان بازداشت خود در اعتصاب غذای خشک هستند.

اولین سفر ناوگان جهانی صمود به غزه در تابستان گذشته اتفاق افتاد و توجه جهانی را به خود جلب کرد. هرچند در آن زمان نیز نظامیان اسرائیلی ناوگان را در سواحل مصر و غزه توقیف کردند.

منبع: تایمز اسرائیل