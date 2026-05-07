اسپانیا مجددا کاردار رژیم صهیونیستی را در اعتراض به بازداشت فعال اسپانیایی که در ناوگان صمود حضور داشت، احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا می‌گوید که این کشور کاردار رژیم صهیونیستی در مادرید را احضار کرده تا اعتراض خود را به بازداشت «غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل» یک فعال اسپانیایی اعلام کند.

این فعال اسپانیایی فلسطینی‌تبار «سیف ابو کِشِک» نام دارد و یکی از اعضای ناوگان کمک به غزه بود که به همراه یک فعال دیگر بازداشت شده است. 

وزیر خارجه اسپانیا به پارلمان گفت: «ما دوباره کاردار اسرائیل را احضار کردیم تا به او اطلاع دهیم که تمدید بازداشت شهروند ما چقدر غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل است.»

دادگاه رژیم صهیونیستی اخیرا بازداشت این دو نفر را تمدید کرده است.

این دو نفر از جمله ده‌ها فعالی بودند که به عنوان بخشی از ناوگان جهانی صمود به سمت غزه در حرکت بودند. این ناوگان در ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) توسط نظامیان اسرائیلی در آب‌های بین‌المللی یونان متوقف شد. سازمان‌دهندگان آن می‌گویند از ۱۸۰ فعال، ابو کشک و آویلا برای بازجویی به سرزمین‌های اشغالی منتقل شده و در آنجا همچنان در بازداشت هستند.

گفته شده این دو فعال از زمان بازداشت خود در اعتصاب غذای خشک هستند.

اولین سفر ناوگان جهانی صمود به غزه در تابستان گذشته اتفاق افتاد و توجه جهانی را به خود جلب کرد. هرچند در آن زمان نیز نظامیان اسرائیلی ناوگان را در سواحل مصر و غزه توقیف کردند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: احضار سفیر ، رژیم صهیونیستی ، اسپانیا
خبرهای مرتبط
۱۱ کشور حمله اسرائیل به ناوگان بشردوستانه «صمود-۲» را محکوم کردند
اسپانیا کاردار اسرائیل را احضار کرد
حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۰:۲۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اسپانیا اکنون در مسیر درست تاریخ ایستاده بر علیه رژیم تروریستی کودک کش صهیونی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب .... ب منو تو چه آخه
۰
۰
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
آخرین اخبار
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»