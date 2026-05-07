سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با تاکید بر تلاش‌های اسلام‌آباد، اعلام کرد که این کشور به حل مسالمت‌آمیز منازعه میان تهران و واشنگتن خوش‌بین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه اعلام کرد که اسلام‌آباد نسبت به دستیابی به توافق صلح میان ایران و آمریکا خوش‌بین است. وی بدون تایید جدول زمانی مشخص، ابراز امیدواری کرد که این توافق برای برقراری صلح در منطقه و جهان «به‌زودی» حاصل شود.

اندرابی در جریان کنفرانس خبری هفتگی خود در اسلام‌آباد گفت: «ما همچنان خوش‌بین هستیم و انتظار داریم که این توافق دیر یا زود حاصل شود؛ امیدواریم دو طرف به راهکاری مسالمت‌آمیز و پایدار دست یابند که نه تنها در منطقه ما، بلکه در تمام جهان صلح را محقق کند.»

سخنگوی وزارت خارجه به خبرنگاران گفت که پاکستان از هرگونه توافقی میان ایران و آمریکا در هر کجا که حاصل شود، استقبال خواهد کرد و افزود: «اگر توافقی در پاکستان منعقد شود، باعث افتخار ما خواهد بود.»

اندرابی از ارائه جزئیات درباره این پیش‌بینی‌ها خودداری کرد و گزارش‌های مربوط به پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که گفته می‌شود مقامات آمریکایی و ایرانی در حال نزدیک شدن به آن هستند را تایید نکرد؛ او همچنین در مورد جزئیات این سند توضیحی نداد.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از «اعلام به‌موقع» توقف «پروژه آزادی» در روز چهارشنبه استقبال کرده است. وی خاطرنشان کرد که پاکستان همچنان به حمایت از تمامی تلاش‌ها برای تقویت خویشتن‌داری و حل مسالمت‌آمیز منازعه میان آمریکا و ایران از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی متعهد است.

اندرابی افزود که اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان نیز «با همین روحیه خوش‌بینی و همکاری مثبت»، در طول هفته گذشته با همتایان خود در راستای دستیابی به صلح، دیپلماسی و توافق میان واشنگتن و تهران تلاش کرده است.

منبع: اسپوتنیک

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
پاکستان چقد تلاش میکنه بارک الله
