باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی و دامپروری این شهرستان از افزایش ۳۰ درصدی تولید گوشت خبر داد و گفت: در راستای تنظیم بازار نیز ۱۵۰ تن برنج و بیش از ۵۰ تن گوشت در شهرستان توزیع شده است.

قوامی گفت: اشتهارد یکی از قطب‌های مهم تولید پسته و پنبه در استان البرز به شمار می‌رود.

او با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان اظهار کرد: شهرستان اشتهارد با وسعتی حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع دارای اقلیم گرم و خشک است و در حال حاضر ۱۴ روستا و ۱۲ دهیاری در آن فعال هستند. همچنین عشایر عرب و شاهسون نیز تحت پوشش خدمات این مجموعه قرار دارند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه دام و طیور در این شهرستان وجود دارد، افزود: در حال حاضر ۲۵۰۰ قطعه مرغ تخم‌گذار و حدود ۵۰۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در اشتهارد پرورش داده می‌شود و در حوزه تولید گوشت قرمز نیز تولید سالیانه قابل توجهی داریم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد ادامه داد: در بخش اراضی جنوبی شهرستان با مشکل زه‌کشی شور مواجه هستیم که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی برای رفع این مسئله است.

قوامی با اشاره به ظرفیت بالای کشاورزی و امکان سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید، سرمایه در گردش است که با توجه به نوسانات ناشی از شرایط جنگی، مشکلاتی در حوزه نقدینگی ایجاد شد.

وی افزود: با پیگیری‌ها و حمایت‌های صورت گرفته و با همت نماینده مردم استان البرز در مجلس شورای اسلامی، اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان برای این شهرستان اختصاص یافت.

قوامی همچنین از افزایش تولید گوشت در شهرستان خبر داد و گفت: در نتیجه اقدامات انجام شده، تولید گوشت در اشتهارد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تأمین نهاده‌ها در شرایط خاص اشاره کرد و افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با وجود مشکلاتی که در بنادر وجود داشت، با همکاری ارگان‌های نظامی و امنیتی هیچ کمبودی در تأمین نهاده‌ها نداشتیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد یکی از وظایف مهم این مجموعه را تأمین کالاهای اساسی دانست و گفت: در حوزه تنظیم بازار نیز اقدامات لازم انجام شد که از جمله آن می‌توان به توزیع ۱۵۰ تن برنج و بیش از ۵۰ تن گوشت تنظیم بازار اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: با تأکید فرماندار شهرستان، نظارت بر قیمت‌ها به‌طور مستمر انجام می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های مربوطه موضوع را گزارش دهند تا پیگیری لازم صورت گیرد.