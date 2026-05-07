باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - فیروزآبادی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرعامل بنیاد حیات با اشاره به شرایط سال گذشته اظهار کرد: سالی که گذشت از جهات مختلف سال سختی بود؛ بهویژه در ماههای پایانی با حوادثی مانند کودتای ۱۸ دی و جنگ رمضان مواجه بودیم و همچنین تأخیر در ابلاغ برنامههای اشتغال نیز وجود داشت.
وی افزود: با وجود این مشکلات، سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال از طریق این نهاد پرداخت شد که عمدتاً به دهکهای پایین جامعه اختصاص یافت.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه ساختار اشتغال در این مجموعه بیشتر مبتنی بر مشاغل خرد است، ادامه داد: این تسهیلات بیشتر در حوزههایی مانند فرش، صنایع دستی و سایر کسبوکارهای کوچک پرداخت شده است.
فیروزآبادی یکی دیگر از برنامههای مهم این مجموعه را توسعه نیروگاههای خورشیدی عنوان کرد و گفت: این طرح از حدود یک دهه پیش آغاز شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۰ هزار خانواده تحت پوشش کمیته امداد دارای نیروگاههای خورشیدی پنج کیلوواتی هستند که علاوه بر کمک به تولید انرژی، منبع درآمد پایداری برای این خانوارها ایجاد کرده است.
مدیرعامل بنیاد حیات همچنین به طرح ایجاد ظرفیت تضمین وامهای اشتغال اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح، سال گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکها پرداخت شد و کمیته امداد ضمانت ۲۵ هزار نفر از متقاضیان را بر عهده گرفت.
وی با بیان اینکه این اقدامات به ایجاد یک سپر حمایتی برای خانوادههای تحت پوشش کمک کرده است، افزود: برای سال جاری نیز در قانون بودجه ۳۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برنامههای اشتغال کمیته امداد پیشبینی شده که انتظار میرود ابلاغ آن هرچه سریعتر انجام شود.
فیروزآبادی با اشاره به برنامههای سال جاری گفت: ایجاد ۱۷۵ هزار فرصت شغلی برای مددجویان هدفگذاری شده است و در کنار آن توجه ویژهای به آموزشهای مهارتی برای مددجویان و فرزندان آنان خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: این آموزشها با همکاری سازمان فنی و حرفهای و با اولویت مهارتهای درآمدزا اجرا میشود که میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد به نفس، توانمندسازی و خودکفایی مددجویان داشته باشد.
همچنین فیروزآبادی با اشاره به وضعیت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد گفت: در حال حاضر حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که از این تعداد برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر امکان ایجاد اشتغال پایدار وجود دارد.
وی افزود: در جریان جنگ نیز برخی از مشاغل مددجویان آسیب دید؛ بهطوری که اشتغال حدود ۱۰۰ خانوار به طور مستقیم دچار آسیب شد و تعدادی نیز به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند که برای حمایت از این افراد، بستههای حمایتی ویژهای پیشبینی شده است.