جوان ۲۱ ساله اهل روستای خورخوره از توابع شهرستان سقز بر اثر انفجار مین عمل‌نکرده به‌جامانده از دوران جنگ جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بخشدار مرکزی سقز گفت: این حادثه بر اثر انفجار یک مین باقی‌مانده از سال‌های جنگ در کوه‌های محدوده روستا رخ داده و «پیمان رحمان‌پور» جوان ۲۱ ساله اهل روستای خورخوره در پی شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

سعید محمدی نیا در ادامه گفت: پس از وقوع حادثه، موضوع به مراکز نظامی و خدماتی اطلاع داده شد و با حضور نیرو‌های فوریت‌های پزشکی، جسد نامبرده به پزشکی قانونی شهرستان انتقال داده شد.

وقوع این حادثه بار دیگر خطر جدی مین‌ها و مهمات عمل‌نکرده در مناطق روستایی و مرزی را برجسته می‌کند؛ خطری که با گذشت سال‌ها از پایان جنگ، همچنان جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

ساکنان محلی و فعالان اجتماعی بار دیگر خواستار اقدام فوری برای شناسایی و پاک‌سازی مناطق آلوده به مین و نیز افزایش نظارت و آموزش‌های پیشگیرانه در این مناطق شده‌اند.

منبع: صدا و سیما

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت بر صدام
