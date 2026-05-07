باشگاه خبرنگاران جوان - بخشدار مرکزی سقز گفت: این حادثه بر اثر انفجار یک مین باقی‌مانده از سال‌های جنگ در کوه‌های محدوده روستا رخ داده و «پیمان رحمان‌پور» جوان ۲۱ ساله اهل روستای خورخوره در پی شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

سعید محمدی نیا در ادامه گفت: پس از وقوع حادثه، موضوع به مراکز نظامی و خدماتی اطلاع داده شد و با حضور نیرو‌های فوریت‌های پزشکی، جسد نامبرده به پزشکی قانونی شهرستان انتقال داده شد.

وقوع این حادثه بار دیگر خطر جدی مین‌ها و مهمات عمل‌نکرده در مناطق روستایی و مرزی را برجسته می‌کند؛ خطری که با گذشت سال‌ها از پایان جنگ، همچنان جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

ساکنان محلی و فعالان اجتماعی بار دیگر خواستار اقدام فوری برای شناسایی و پاک‌سازی مناطق آلوده به مین و نیز افزایش نظارت و آموزش‌های پیشگیرانه در این مناطق شده‌اند.

منبع: صدا و سیما