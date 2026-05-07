باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مؤثر بخش خصوصی در تولید و واردات، تأکید کرد که علیرغم توطئههای دشمن، هیچ مشکلی در تأمین کالاهای اساسی کشور وجود ندارد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش خصوصی هم در حوزه تولید داخلی مانند گندم و هم در حوزه واردات نهادهها موفق عمل کرده است، اظهار داشت: «بخش خصوصی در دو حوزه تولید مثل گندم و واردات برخی نهادهها موفق بوده است. ایران کشوری است که سالانه حدود ۲۰ میلیون تن نهاده وارد میکند و علاوه بر ۱۲ میلیون تن گندمی که توسط گندمکاران کشور تولید میشود، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، به یاری خداوند در هر شرایطی که باشیم، مشکلی در تأمین کالا نداریم.»
وی افزود: «علیرغم تلاش دشمن برای ایجاد اختلال، کالا در اختیار مردم قرار گرفته و امیدواریم با همکاری دستگاههای نظارتی، ثباتی در بازار و قیمتها اتفاق بیفتد.»
این عضو کمیسیون کشاورزی در پایان بر لزوم کمک دستگاههای مربوطه برای ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمتها تأکید کرد.