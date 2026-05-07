شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج یکی از انواع تسهیلاتی است که دولت به منظور حمایت از نهاد خانواده برای زوجینی که به تازگی روانه خانه بخت شدند، در نظر گرفت. این وام نقش مهمی در کاهش فشار‌های مالی زوج‌های جوان دارد و به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با آرامش بیشتری وارد دوران جدید زندگی خود شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است ارائه این تسهیلات به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و خسته نباشید من و همسرم الان چهار ماه است که برای وام ازدواج ثبت نام کردیم، اما هیچ پیامکی در جهت دریافت وام کد رهگیری و پذیرش برای ما ارسال نشده است. لطفا پیگیری کنید. لطفا پیام من را رسانه‌ای کنید. ممنونم

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: وام ازدواج جوانان ، تاخیر در پرداخت ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
گلایه زوجین از تاخیر در پرداخت وام ازدواج
نگرانی زوجین از بسته بودن سایت وام ازدواج
وام ازدواج چه زمانی به زوجین پرداخت می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام ، برخی از خانوار ها وهمچنین قشر بازنشسته یارانه آنها به جهت تراکنش مالی قطع گردید وباتوحه به ثبت بررسی درسامانه حمایت نتیجه آن پیامک نشده است لطفا دراین زمینه پی گیری بعمل آید ضمنا سایت سامانه هدف مندی یارانه نیز کار نمی کند .
۰
۱
پاسخ دادن
کودکان و نوجوانان هریسی پرچم داران تجمعات حماسی شبانه + عکس
صلابت و ایستادگی مردم انقلابی هریس در ۶۷ تجمع شبانه + فیلم
چشم نوازی دشت سرخ شقایق در بخش کالپوش میامی + عکس و فیلم
حماسه آفرینی ابهری‌ها در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
تجلیل از هلال احمر ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
نمایی از نسل فردای ایران، در میدان اقتدار و مقاومت + عکس
آخرین اخبار
صلابت و ایستادگی مردم انقلابی هریس در ۶۷ تجمع شبانه + فیلم
کودکان و نوجوانان هریسی پرچم داران تجمعات حماسی شبانه + عکس
نمایی از نسل فردای ایران، در میدان اقتدار و مقاومت + عکس
حماسه آفرینی ابهری‌ها در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
تجلیل از هلال احمر ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
چشم نوازی دشت سرخ شقایق در بخش کالپوش میامی + عکس و فیلم
شصت و نهمین شب ایستادگی خاورشهر از لنز دوربین شهروندخبرنگار
برگزاری مراسم یادواره شهدای مدرسه میناب و شهید علی سروش در شهر محمله + عکس
شور و حال مردم انقلابی ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
گوشه هایی از وطن دوستی مردم انقلابی شهر بهرمان در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس