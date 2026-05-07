شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام ازدواج یکی از انواع تسهیلاتی است که دولت به منظور حمایت از نهاد خانواده برای زوجینی که به تازگی روانه خانه بخت شدند، در نظر گرفت. این وام نقش مهمی در کاهش فشار‌های مالی زوج‌های جوان دارد و به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با آرامش بیشتری وارد دوران جدید زندگی خود شوند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است ارائه این تسهیلات به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با عرض سلام و خسته نباشید من و همسرم الان چهار ماه است که برای وام ازدواج ثبت نام کردیم، اما هیچ پیامکی در جهت دریافت وام کد رهگیری و پذیرش برای ما ارسال نشده است. لطفا پیگیری کنید. لطفا پیام من را رسانه‌ای کنید. ممنونم

