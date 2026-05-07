باشگاه خبرنگاران جوان - «آرش زره تن لهونی» در نشستی با حضور پور محمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در استانداری کردستان خواستار حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور از پروژه‌های کلان استان از جمله تکمیل تالار فرهنگ سنندج، پروژه گردشگری قشلاق گریزه، دهکده لجستیک و بندر خشک و کریدر شمال‌غرب جنوب غرب شد.

استاندار کردستان همچنین خواستار رفع مشکلات اداری مربوط به اطلاق عنوان فداکاران خدمت برای سه نفر از جانباختگان آتش سوزی آبیدر در سال گذشته شد که رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قول داد موضوع را پیگیری کند.

رسیدگی به راه‌ها و زیرساخت‌های استان، تکمیل پایاب سد‌ها و توجه به منابع آبی از دیگر مطالبات استاندار کردستان بود که در این جلسه مطرح شد.

پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دراین نشست در پاسخ به درخواست‌های استاندار کردستان گفت: پروژه‌های اولویت‌دار کردستان از جمله ایجاد شهرک لجستیک، تکمیل تالار فرهنگ سنندج، کریدور شمال جنوب و طرح قشلاق گریزه با جدیت در مرکز پیگیری می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه با اشاره به بازدید خود از تالار فرهنگی سنندج گفت: این تالار در شهر فرهنگی و هنری سنندج نیمه‌تمام باقی مانده لذا سازمان برنامه و بودجه کشور برای اتمام این طرح فرهنگی حمایت خواهد کرد تا و هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

محمدی پور در ادامه با بیان اینکه توسعه استان ارتباط زیادی با کریدور شمال غرب جنوب غرب دارد، افزود: از زمان دولت چهاردهم این جاده در قطعات مختلف فعال شده و مورد حمایت سازمان برنامه وبودجه است و ما باید این پشتیبانی‌ها را مضاعف کنیم چراکه می‌تواند زمینه ساز توسعه استان و به تبع کشور باشد.

ایجاد بندر خشک یا شهر لجستیک از دیگر موضوعاتی بود که معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از ان حمایت کرد و گفت: از این طرح پشتیبانی خواهیم کرد تا کردستان به عنوان موتور محرکه داد و ستد و تجارت در کشور قرار گیرد.

عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هم در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان کردستان، بر توسعه مناطق محروم و روستا‌ها تاکید کرد.

حسین‌زاده گفت: در سال جاری اعتبارات خوبی برای حوزه محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است که قطعا کردستان از این اعتبارات بی‌نصیب نخواهد ماند.

در ادامه این نشست معاونان استاندار کردستان و همچنین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گزارشی از اخرین ظرفیت‌ها و چالش‌های استان ارایه کردند.

پیش از این نشست، چند طرح و پروژه عمرانی، گردشگری و فرهنگی از جمله تالار نیمه تمام فرهنگ شهر سنندج مورد بازدید قرار گرفت.

منبع:استانداری