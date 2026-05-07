جدیدترین آمار ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت در زمینه ارائه خدمات پزشکی_درمانی به زائران ایرانی در مدینه اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام ستاد مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در مدینه منوره، این مرکز از شروع فعالیت خود در ده روز اخیر، در مجموع بیش از ۳۷۰۰ خدمت پزشکی ارائه کرده است.

براساس این گزارش، خدمات پرستاری در زمینه‌های ویزیت، نسخ دارویی، تزریقات، نوار قلب، سرم‌تراپی، پانسمان، بررسی وضعیت فشار خون و قند بیماران و ... به ۱۰۰۰ حدود خدمت می‌رسد.

همچنین در مجموع بیش از ۱۲۹۰ خدمت ویزیت در مطب‌های مجموعه‌ها و ۳۶ خدمت ویزیت آن لاین برای بانوان ارائه شده است.

این گزارش حاکیست که تعداد نسخ وصول شده در مجموعه‌ها بیش از ۱۲۵۰ مورد می‌باشد و سه زائر هم در بیمارستان سعودی بستری و تحت درمان هستند.

همچنین، ستاد عملیات مدینه تعداد زائران ایرانی حج ۱۴۰۵ در مدینه منوره تا پایان امشب حدود ده هزار نفر اعلام شده است.

گفتنی است؛ در حال حاضر دو مرکز درمانی در هتل‌های ارائک الطیبه و منازل الصافی در حال خدمت‌رسانی به زائرین در مدینه هستند و در روز‌های گذشته بیماران را پذیرش کرده‌اند. نمایندگان وزارت صحه عربستان در مدینه نیز از این دو درمانگاه بازدید و مجوز فعالیت ارائه خدمات درمانی را داده‌اند.