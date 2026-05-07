در تلاش برای از سرگیری مذاکرات صلح، اوکراین نماینده خود را به آمریکا فرستاد تا با مقامات این کشور دیدار و درباره جنگ فرسایشی ۴ ساله گفت‌و‌گو کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته منابع آگاه، «رستم عمروف» مذاکره‌کننده ارشد اوکراینی برای دیدار با نمایندگانی از دولت آمریکا وارد میامی شده است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین چند ماهی است که متوقف شده است.

کی‌یف امیدوار بود که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ اوایل بهار امسال به اوکراین سفر کنند، اما این سفر هرگز اتفاق نیفتاد. گفته شده در حال حاضر، واشنگتن بیش از اوکراین، بر حل بن‌بست با ایران متمرکز شده است.

در همین حال، مذاکرات طرف‌های جنگ اوکراین بر سر منطقه دونتسک به بن‌بست رسیده است. این منطقه در شرق اوکراین واقع شده و مسکو تا کنون بخش‌های زیادی از آن را تصرف کرده است. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های روسیه برای توافق صلح، واگذاری رسمی منطقه دونتسک است.

شایان ذکر است که آخرین دور مذاکرات سه‌جانبه اوکراین و روسیه با حضور نمایندگان آمریکا در زمستان سال گذشته برگزار شد. نمایندگان اوکراین و روسیه از آن زمان تاکنون فقط مذاکرات جداگانه‌ای با تیم ایالات متحده داشته‌اند.

همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسی او در ۲۹ آوریل (نهم اردیبهشت) تلفنی در مورد آتش‌بس احتمالی گفت‌و‌گو کردند. اما در نهایت هیچ یک از طرف‌ها با توقف حملات موافقت نکردند.

منبع: العربیه

برچسب ها: جنگ اوکراین ، مذاکرات آتش بس ، میامی
خبرهای مرتبط
انگلیس ۱۰ فرد و ۸ نهاد روسی را تحریم کرد
مدودف: اروپا در حال جدایی از آمریکاست
ادعای زلنسکی: روسیه آتش‌بس را نقض کرده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عراقچی به مسکو و آغاز فصل جدیدی از همکاری ایران و روسیه
کیش‌مات آمریکا در ایران
افشاگری درباره پایگاه اسرائیلی در عراق زیر سایه خیانت آمریکا
اموال بشار اسد و برادرش در سوريه توقيف شد
کره‌ جنوبی ادعای واهی ترامپ درباره ایران را رد کرد
استارمر: انگلیس وارد جنگ با ایران نمى شود
انگلیس ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
روسيه درخواست هسته‌ای‌ آمريكا از ايران را خلاف ان‌پی‌تی توصیف کرد
اعتراف تازه ترامپ به ارسال سلاح برای گروه‌های ضد ایرانی در اقلیم کردستان
مخالفت روسیه با تحویل بشار اسد به الجولانی
آخرین اخبار
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه مرتبط با ایران وضع کرد
حضور سنگین آمریکا بن‌گوریون را مختل کرده است
بحران در حزب کارگر انگلیس؛ ۵۰ نماینده خواهان کناره‌گیری استارمر شدند
رودریگز: ونزوئلا ایالت ۵۱ آمریکا نخواهد شد
آسوشیتدپرس: مطالبه غرامت جنگی ایران، ترامپ را عصبانی کرده است
شبکه ۱۳ اسرائیل: «نوار امنیتی» در برابر پهپادهای انتحاری حزب‌الله مانع نیست
کایا کالاس: اتحادیه اروپا تجربه مذاکرات هسته‌ای با ایران را به میدان می‌آورد
هشدار نعیم قاسم: مذاکره مستقیم با اسرائیل «سراب» است
اعتراف تازه ترامپ به ارسال سلاح برای گروه‌های ضد ایرانی در اقلیم کردستان
کالیفرنیا در آتش قیمت‌های سرسام‌آور بنزین
کیش‌مات آمریکا در ایران
نخست‌وزیر پیشین قطر: ایران پس از جنگ قوی‌تر خواهد شد
وزارت بهداشت لبنان: آمار شهدا به ۲۸۶۹ رسید
اولیانوف: چرا ایران باید خواسته آمریکا درباره غنی‌سازی را بپذیرد؟
اتحادیه اروپا سازمان‌های شهرک‌نشین صهیونیست را تحریم کرد
انگلیس ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
فرانسه: عملیات ما در تنگه هرمز «هرگز تهاجمی نبوده»
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه ازسرگیری درگیری‌ها پیامدهای وحشتناک دارد
ابوعبیده: اثر چاقوی جوانان فلسطینی همسنگ موشک است
گسترش همکاری آلمان با اوکراین برای تولید تسلیحات پیشرفته و دوربرد
واکنش تند چین به تحریم شرکت‌های متهم به همکاری با ایران
لغو بیش از ٩٠٠ پرواز در کره جنوبى در پى افزایش قیمت سوخت
اتحاديه اروپا به تعليق روابط اقتصادی و تجاری با دمشق پايان داد
مخالفت روسیه با تحویل بشار اسد به الجولانی
استارمر: انگلیس وارد جنگ با ایران نمى شود
افشاگری درباره پایگاه اسرائیلی در عراق زیر سایه خیانت آمریکا
کره‌ جنوبی ادعای واهی ترامپ درباره ایران را رد کرد
انگلیس تحریم هاى جدیدى علیه روسیه اعلام کرد
رژیم اسرائیل به واقعیت معادلات با حزب‌الله بازگشته است
اموال بشار اسد و برادرش در سوريه توقيف شد