باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته منابع آگاه، «رستم عمروف» مذاکرهکننده ارشد اوکراینی برای دیدار با نمایندگانی از دولت آمریکا وارد میامی شده است. این دیدار در حالی صورت میگیرد که مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین چند ماهی است که متوقف شده است.
کییف امیدوار بود که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه ترامپ اوایل بهار امسال به اوکراین سفر کنند، اما این سفر هرگز اتفاق نیفتاد. گفته شده در حال حاضر، واشنگتن بیش از اوکراین، بر حل بنبست با ایران متمرکز شده است.
در همین حال، مذاکرات طرفهای جنگ اوکراین بر سر منطقه دونتسک به بنبست رسیده است. این منطقه در شرق اوکراین واقع شده و مسکو تا کنون بخشهای زیادی از آن را تصرف کرده است. یکی از مهمترین خواستههای روسیه برای توافق صلح، واگذاری رسمی منطقه دونتسک است.
شایان ذکر است که آخرین دور مذاکرات سهجانبه اوکراین و روسیه با حضور نمایندگان آمریکا در زمستان سال گذشته برگزار شد. نمایندگان اوکراین و روسیه از آن زمان تاکنون فقط مذاکرات جداگانهای با تیم ایالات متحده داشتهاند.
همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، همتای روسی او در ۲۹ آوریل (نهم اردیبهشت) تلفنی در مورد آتشبس احتمالی گفتوگو کردند. اما در نهایت هیچ یک از طرفها با توقف حملات موافقت نکردند.
منبع: العربیه