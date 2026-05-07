سرمربی تیم ملی فوتبال با اشاره به سختی‎‌هایی که تیم در مسیر آماده‌سازی جام جهانی دارد، تاکید کرد که تیم ایران به دنبال صعود از مرحله گروهی برای اولین بار در این مسابقات است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال در گفت‌وگویی با فیفا درباره حضور ایران در این مسابقات صحبت کرده است. قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی ایران به فیفا توضیح می‌دهد در داخل تیم این باور وجود دارد که تیم فعلی، با نسلی خوب از استعدادهای باتجربه، آماده است تا سرانجام به این روند ناکامی‌ در مرحله گروهی پایان دهد.

وی درباره شرایط آماده‌سازی تیم ملی ایران گفت: ما اخیرا مشکلات زیادی داشته‌ایم، اما بازیکنان تمام تلاش خود را کردند و فداکاری کردند. آنها [ برای صعود] بسیار سخت کار کردند و فداکاری زیادی کردند، بنابراین وظیفه من است که از آنها تشکر کنم. آنها می‌توانند در جام جهانی کاری حماسی انجام دهند و پتانسیل فنی لازم را دارند تا این جام جهانی را به یک جام جهانی به یادماندنی تبدیل کنند.

با قرار گرفتن در گروهی متشکل از سه تیم قدرتمند قاره‌ای به نام‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند، کار قطعاً آسان نخواهد بود. با این حال، قلعه‌نویی امیدوارانه نگاه می‌کند.

به جز سه میزبان مشترک، ایران سومین کشوری بود که صعود خود را قطعی کرد و این کار را در ۲۰ مارس سال گذشته انجام داد، پنج روز پس از آنکه برادران آسیایی‌اش، ژاپن، اولین کشوری بودند که بلیط خود را به آمریکای شمالی صادر کردند.

تنها شکست آنها در آن ۱۶ بازی مقدماتی AFC در برابر قطر بود، پس از آنکه صعودشان از قبل قطعی شده بود. از آن زمان، آنها به فینال جام ملت‌های کافا رسیده‌اند و سال گذشته در یک تورنمنت در امارات متحده عربی با کیپ‌ورد و ازبکستان بازی کردند.

در فیفادی ماه مارس هم ایران یک شکست نزدیک مقابل نیجریه داشت و پس از آن یک پیروزی قاطع ۵-۰ مقابل کاستاریکا به دست آورد.

قلعه‌نویی درباره شرایط بازی‌های تدارکاتی ماه‌های اخیر گفت: من به دلایل زیادی واقعاً به این تیم افتخار می‌کنم، ما با شرایط سختی با تمام مشکلات و نگرانی‌ها روبرو بوده‌ایم، که یکی از آنها عدم توانایی در میزبانی بازی‌ها بود، اما ما یکی از اولین تیم‌هایی بودیم که به جام جهانی راه یافتیم.

وی افزود: ما ایرانی‌ها استعداد ویژه‌ای داریم که به موجب آن در مواقع سخت، راه‌حل‌هایی پیدا یا ایجاد می‌کنیم. ما با وجود شرایط دشوار، توانستیم به این سطح برسیم. در حال حاضر، حدود یک ماه تا جام جهانی باقی مانده است، اما ما در شرایط بسیار سختی هستیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال تاکید کرد: با این حال، نظر من این است که از طریق فوتبال می‌توانیم شادی را برای خانواده‌ها و جامعه ایرانی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به ارمغان بیاوریم. فوتبال یک مفهوم یا پروژه است که می‌تواند ملت‌ها را به هم نزدیک‌تر کند. این می‌تواند ملی یا جهانی باشد، مانند آرژانتین یا برزیل که در همه جا هوادار دارند.

وی افزود: فوتبال در ایران هم همینطور است و من امیدوارم که از طریق فوتبال بتوانیم با وجود مشکلات فعلی کشورمان، وحدت ملی را به ارمغان بیاوریم. ما مردم خود را دوست داریم و می‌خواهیم آنها را شاد کنیم. امیدوارم بتوانیم این کار را از طریق فوتبال انجام دهیم.

قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: امیدوارم هیچ جنگی در هیچ کجای دنیا نباشد تا مردم بتوانند از فوتبال و زندگی خود لذت ببرند. این پیام من از طریق فوتبال به جهان و مردمم است.

قلعه‌نویی که در تهران متولد شده است، نزدیک به نیم قرن در سطح اول فوتبال ایران چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان مربی فعال بوده است. او به عنوان بازیکن، دوران جوانی خود را در راه‌آهن، تنها یک سال پس از اولین حضور ایران در جام جهانی، در آرژانتین ۱۹۷۸، آغاز کرد.

بخش عمده‌ای از دوران بازی او در یکی از غول‌های تهران، استقلال، سپری شد، جایی که این هافبک سابق بیش از دوازده بازی ملی انجام داد. در سال ۱۹۹۹، یک سال پس از پایان انتظار ۲۰ ساله ایران برای دومین حضور در جام جهانی، به مربیگری روی آورد.

قلعه‌نویی اکنون ۶۲ ساله است؛ او در دوران حرفه‌ای خود که با فراز و نشیب‌های همزمان فوتبال ایران همراه بوده، تجربه‌ زیادی دارد.

با وجود این تجربه بزرگ قلعه‌نویی، با وجود موانعی که تیم با آن روبروست، قاطعانه معتقد است که ایران توانایی نوشتن فصل جدیدی در تاریخ فوتبال خود در تابستان امسال در جام جهانی را دارد.

وی اظهار کرد: ما می‌خواهیم در این جام جهانی خاطرات خوبی خلق کنیم. ما با تجربه‌ای که تیم از جام‌های جهانی قبلی دارد، آماده‌ایم تا برای اولین بار به دور حذفی راه پیدا کنیم. ما فقط به مرحله گروهی راضی نخواهیم شد، اما می‌خواهیم فوتبال خوبی بازی کنیم، نه اینکه فقط برای کسب نتیجه تلاش کنیم.

قلعه‌نویی ادامه داد: همچنین می‌خواهم از هواداران فوق‌العاده‌مان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، که در کنار تیم ملی بوده‌اند تشکر کنم. آنها دلیل صعود ما بودند. من احتمالاً کم‌اهمیت‌ترین نقش را در بین همه داشتم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، تیم ملی فوتبال
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
خواب دیدی خیرباشه،فوتبال درمرحله اول کم میاره
