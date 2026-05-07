یک مقام لبنانی می‌گوید هدف رژیم صهیونیستی از حمله روز گذشته به پایتخت لبنان، این بوده که در مذاکرات هفته آینده با دولت لبنان اختلال ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره به نقل از یک مقام لبنانی گزارش داد که دور دوم مذاکرات رژیم صهیونیستی و دولت لبنان برای بررسی مسائل امنیتی و سیاسی از جمله خروج کامل نظامیان اسرائیلی، آزادی اسرا و بازسازی لبنان خواهد بود.

این مذاکرات قرار است هفته آینده در واشنگتن برگزار شود. در همین حال، این مقام رسمی افزود که حمله روز گذشته رژیم صهیونیستی به بیروت، «برای ایجاد اختلال در مذاکرات» بوده است.

او همچنین گفت: «لبنان به سمت امضای توافقنامه صلح نمی‌رود، بلکه در پی اعاده حقوق در ازای پیمان عدم تجاوز است. بنابراین، تلاش‌های ایران برای حمایت از موضع لبنان در صورتی که منجر به آتش‌بس شود، قابل تقدیر است». 

رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه در حمله هوایی، حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد. این اولین حمله به پایتخت لبنان از زمان اجرای آتش‌بس در ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) بود. 

عبیده هیتو، خبرنگار الجزیره می‌گوید که حمله روز گذشته در حالی رخ داد که در پایتخت، آرامش نسبی برقرار بود. 

او گفت: «توافق ناگفته‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه بیروت در طول این آتش‌بس هدف قرار نخواهد گرفت. بسیاری از مردم پس از آغاز آتش‌بس به حومه‌های جنوبی بیروت بازگشته بودند و ویدیو‌ها خیابان‌های پر از جمعیت را نشان می‌داد».

منبع: العربیه

